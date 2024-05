Sénégal: Ligue 1 - Le Casa sport entre maintien et relégation, Ziguinchor sonne la mobilisation

Le Casa sport dans une zone de turbulence joue sa survie en ligue1. A Ziguinchor, les populations inquiètes de la position de 1er non relégable du Casa sport, sonnent la mobilisation pour le match contre Jamono de Fatick dimanche. L'inquiétude va crescendo chez les sportifs.

La position de 1er relégable du casa installe la grande inquiétude sérieusement chez les supporters du casa sport, l'équipe fanion de la région sud. Supporters et sympathisants du club comptent sonner la grande mobilisation pour le match Casa sport- Jamono de Fatick ce dimanche au stade Masséne Sène de Fatick. Une mission commando pour ce club qui flirte avec le bas du tableau. 12e avec 24 points à un 1 point du 1er relégable, la situation du casa inquiète sérieusement et les inconditionnels du club redoutent le pire pour ce club qui a perdu 13 joueurs de son effectif de la saison dernière. Et comme si cela ne suffisait pas le casa évolue cette année à Kolda loin de ses bases du stade Aline Sitoe Diatta fermé depuis pour des travaux de réhabilitation. Suffisant pour plonger ce club dans une zone de turbulence.

Pourtant deux ans derrière difficile d'imaginer un tel scenario pour ce club du sud qui avait réalisé le doublé coupe du Sénégal et titre de champion du Sénégal. Pour de nombreux Ziguinchorois les cause de cette contre -performance du club sont à chercher dans la gestion de l'effectif du club qui a libéré treize joueurs de son effectif de la saison dernière. Inexplicable et incompréhensif déclarent de nombreux inconditionnels du club qui accusent les dirigeants du club. Une situation qui selon eux serait le facteur déclencheur des déconvenues du casa sport appliqué à cela le mauvais recrutement de joueurs.

Une situation que tentent difficilement de soutenir les dirigeants du club qui rappelons-le ont limogé le coach de l'équipe Ansou Diadhiou en pleine saison pour insuffisance de résultats. Une concaténation de facteurs qui ont fortement secoué l'équipe obligé d'effectuer de longs déplacements jusqu'à Kolda pour recevoir ses adversaires. Bien que qualifié en quart de finale de la coupe du Sénégal, le maintien du club en ligue reste la préoccupation majeure des dirigeants, supporters et de toute une population qui estiment que l'heure n'est pas à l'évocation des causes de cette contre-performance du Casa sport mais plutôt à l'union sacrée autour du club.

Le match de dimanche contre Jamono de Fatick sonne comme une opération commando et de sauvetage pour le maintien du club en ligue 1. Il faut remonter très loin pour voir le casa dans une telle situation en championnat. Aujourd'hui Ziguinchor sonne la grande mobilisation pour sauver le casa sport l'équipe fanion de la région sud. Si l'inquiétude va crescendo chez certains ici, pour d'autres il faudra aller assurer le maintien à Fatick ce dimanche et s'extirper de la zone dangereuse avant de jouer le dernier match du championnat à Kolda.

Programme 25e journée ( 17h)

Dakar Sacré Coeur-Diambars

Génération Foot-Teungueth FC

Guédiawaye FC-US Gorée

Jamono Fatick-Casa Sport

Linguère Saint Louis-Sonacos Diourbel

Stade de Mbour-AS Pikine

USO-ASC Jaraaf