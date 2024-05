Sénégal: Bambilor - inauguration vendredi de la nouvelle usine de transformation de céréales de BIOSENE

Au nom du Ministre de l'Industrie et du Commerce, le Dr Serigne Gueye DIOP, Ibrahima Thiam, ministère secrétaire d'Etat au développement de PME et PMI, a présidé vendredi 24 mai, la cérémonie officielle d'inauguration de la nouvelle usine de transformation de céréales locales de BIOSENE. L'infrastructure installée à Bambilor, est le fruit du partenariat entre l'État du Sénégal et l'Agence américaine de coopération internationale, l'USAID.

Selon Ibrahima Thiam, ministre secrétaire d'Etat au développement des PME et PMI, « La réception de cette unité industrielle, d'une capacité de production de quatre tonnes par jour, avec 117 emplois directs et 4000 autres indirects, couronne les efforts de plusieurs décennies de labeur d'une Petite et Moyenne Entreprise familiale. »

Ainsi, « À travers BIOSENE, leader dans la transformation et la commercialisation des produits agricoles au Sénégal et sur l'International, je salue le génie et l'innovation de nos PME et PMI engagées dans le processus d'industrialisation pour un tissu économique plus performant », a déclaré le ministère secrétaire d'Etat au développement des PME et PMI.

Sous ce rapport, conclut le ministre Ibrahima Thiam, « L'Etat du Sénégal, à travers mon département s'engage à soutenir et à accompagner davantage les PME-PMI en vue d'une meilleure compétitivité sur le marché national et international. »