Tunisie: ESM - En conquérants

Les Miniers n'ont pas encore réussi à s'imposer à l'extérieur durant cette phase du play-out. Ils s'y emploieront donc à Ben Guerdane.

Les Miniers ont remporté un match crucial pour la course au maintien, quoique ce fut une victoire acquise dans la douleur. En effet, le succès a été obtenu grâce à l'exploit de leur gardien de but, qui a arrêté un penalty dans le temps additionnel, offrant ainsi trois points précieux à son équipe. Ces points pourraient bien être décisifs pour échapper au purgatoire.

Le prochain défi pour le club minier sera un match en déplacement contre l'USBG qui lutte pour sa survie, se trouvant à seulement quatre points au-dessus de la zone de relégation. Cependant, l'ESM devra composer sans son milieu de terrain Mhamdi, expulsé lors du dernier match. En réponse à cette absence, le coach prévoit de revenir à un système en 3-5-2 avec Saddam Ben Aziza qui sera titularisé pour renforcer la défense, formant une muraille de trois axiaux aux côtés de Salifou et Ltifi.

La composition de la ligne médiane sera également revue pour ce match, dont le gain pourrait signifier le maintien. Lors de la précédente rencontre contre l'OB, la ligne médiane a montré des faiblesses notables en termes de positionnement et de circulation de balle, ce qui nécessite une réévaluation stratégique. Kaïs Yaâkoubi souhaite améliorer ces aspects pour assurer une meilleure maîtrise du jeu. Le staff technique --qui aura à coacher l'équipe à partir des gradins pour la deuxième journée consécutive-- a pris la décision de revoir la composition.

La prestation de ce compartiment face à l'OB a laissé à désirer, en raison des lacunes dans le positionnement et le manque de fluidité dans la circulation de la balle. Ces faiblesses criantes ont mis en lumière la nécessité d'une meilleure cohésion et d'un contrôle plus rigoureux du milieu de terrain pour ce déplacement périlleux à Ben Guerdane.

Ouji pour relever à Mhamdi

Ce faisant, l'absence de Mhamdi pour expulsion sera palliée avec la titularisation d'Ouji. Par ailleurs, le secteur offensif de l'Etoile des Mines demeure une source de préoccupation pour l'entraîneur. Les attaquants ont gâché de nombreuses occasions lors de la dernière rencontre, ce qui aurait pu compromettre la victoire précieuse. Une amélioration de l'efficacité dans la zone de vérité est impérative pour espérer ramener un résultat positif.

Si le Congolais Chance (7 buts) reste un titulaire inamovible, deux noms sont en ballottage pour former le binôme de la vitrine offensive, en l'occurrence Bouassida et Armel. Un autre élément clé à prendre en compte est le fait que l'ESM n'a pas encore réussi à s'imposer à l'extérieur durant cette phase du play-out. Cette série de contre- performances hors de ses bases rend d'autant plus cruciale la préparation méticuleuse de ce match.

Formation probable : Ben Cherifia, Khalifa, Mezhoud, Ben Aziza, Salifou, Ltifi, Ben Ammar, Ouled Bahia, Boudiene, Chance et Bouassida (Armel)