Tunisie: CAB - Réaction attendue

Les fans espèrent voir les Cabistes interagir face à l'AS Soliman après l'insuccès de jeudi dernier.

Passés à côté d'une victoire facile en milieu de semaine face à El Gawafel à Bizerte, les camarades de Ben Zitoun sont redevables d'une réaction immédiate à Soliman pour faire face au mécontentement de leurs supporters. Leader du play-out depuis la première journée, le CAB n'a pas le droit de se montrer irrégulier avec parfois des résultats non conformes au rang qui est le sien.

Certes, le CAB a assuré son maintien en Ligue 1, mais est-ce une raison pour «lever le pied » ? Les joueurs doivent désormais s'imprégner du fait que président du Club et staff technique attendent que l'équipe «jaune et noir» se constitue une carapace solide grâce à la multiplication de ce genre de rencontre ! C'est en étant dans le défi en permanence et en s'habituant à la rigueur dans le jeu qu'on construit une équipe compétitive.

Dans la peau d'un leader

Contre l'ASS, cet après-midi, le CAB doit évoluer dans la peau d'un leader car il possède les moyens de ses ambitions et il l'a prouvé à maintes reprises. Le volume de jeu qu'il est en train de développer ces derniers temps est des plus respectables. C'est donc à l'entraîneur de faire en sorte que ses joueurs puissent concrétiser les nombreuses occasions de but qu'ils se créent durant un match.

Tout le monde a compris qu'il y a un problème d'efficacité devant les bois adverses. Et aujourd'hui, il faudra s'appliquer plus que jamais, pour ne pas rentrer bredouilles à Bizerte. Maher Kanzari, à son tour, s'efforcera à cette occasion de viser juste en alignant le onze adéquat.