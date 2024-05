Afrique: Festival du Cinéma Arabe de Djerba Tunis, du 20 au 25 Juin 2024 - Une troisième édition pleine de promesses

La troisième édition du Festival du cinéma arabe de Djerba Tunis se tiendra du 20 au 25 juin 2024, mais cette fois-ci, c'est à Tunis, la capitale, que se déroulera cet événement prometteur.

La direction du festival a choisi de mettre en avant des figures emblématiques du cinéma arabe pour présider cette session : l'artiste reconnue et doyenne du théâtre tunisien, Mouna Noureddine, et le talentueux metteur en scène et acteur Moez Gdiri, qui assurera la direction du festival.

Selon les organisateurs, cette nouvelle édition du festival se distinguera par son engagement envers des causes humanitaires et politiques, notamment en consacrant une partie significative de sa programmation en soutien à Gaza.

Une exposition et une série de choix artistiques et esthétiques seront présentées pour refléter les luttes et l'identité du peuple palestinien, offrant ainsi une plateforme de soutien et de sensibilisation à travers le cinéma. En plus de son engagement sociopolitique, le Festival du film arabe de Djerba Tunisie mettra en relief de jeunes talents émergeants.

Des ateliers spécialisés seront organisés pour les jeunes cinéastes, animés par des professionnels du cinéma arabe et tunisien. Ces ateliers couvriront divers aspects de la création cinématographique, notamment l'écriture de scénarios, la direction d'acteurs et les techniques de mise en scène. Ces initiatives visent à offrir aux jeunes créateurs des outils et des connaissances essentiels afin de réussir dans l'industrie du cinéma. Le Festival du film arabe de Djerba Tunisie promet ainsi une édition riche en découvertes et en émotions, tout en affirmant son nouveau rôle de vecteur culturel et de soutien aux causes importantes de notre époque.