Congo-Kinshasa: Au Nord-Kivu, l'offensive des FARDC contre le M23 se poursuit

Dans l'est de la RDC, les combats se poursuivent au cinquième jour de la reprise des affrontements entre les FARDC et le M23, soutenu par le Rwanda. L'armée congolaise est appuyée par les milices locales appelées Wazalendo. Cette recrudescence des hostilités fait suite à une offensive lancée par les FARDC sur plusieurs fronts. Objectif : reprendre le contrôle de certaines localités dans les territoires de Masisi et de Rutshuru.

Dans le territoire de Rutshuru, les affrontements se concentrent depuis trois jours dans la région de Rwindi, avec des détonations encore entendues vendredi dans la chefferie de Bwito.

Dans le territoire de Masisi, les combats durent depuis cinq jours, particulièrement sur l'axe Bweremana, où les FARDC revendiquent la reprise de la colline de Ndumba. Située sur la route menant à Bukavu, la zone est considérée comme stratégique.

Dans certaines localités, le M23 se renforce et met en place une police dite de proximité pour mieux contrôler les agglomérations tout en consolidant ses lignes de front.

Ces affrontements aggravent la situation sécuritaire et humanitaire aussi dans la province voisine du Sud-Kivu. Les bombardements touchent notamment l'agglomération de Minova et ses environs, qui accueillent des dizaines de milliers de déplacés et reste l'une des rares zones approvisionnant encore Goma. À Goma, de nouvelles vagues de déplacés fuyant ces violences sont observées, avec des sites spontanés qui se forment pour les accueillir.

Ces personnes déplacées se concentrent principalement dans l'ouest de Goma, notamment dans les quartiers Mugunga et Lac Vert.