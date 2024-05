Maroc: Casablanca - La Rencontre de Sharjah pour l'hommage culturel honore des figures de la culture marocaine

Casablanca — La Rencontre de Sharjah pour l'hommage culturel a honoré, lors d'une cérémonie organisée vendredi au complexe culturel Sidi Belyout à Casablanca, une pléiade d'intellectuels et figures emblématiques de la culture marocaine.

Il s'agit de l'écrivain et romancier Moubarak Rabii, de l'écrivaine et romancière Khnata Bennouna, du critique et traducteur Saïd Benkrad, ainsi que de la poétesse Amina El Mrini, et ce dans le cadre de la 18ème édition de cette Rencontre, organisée à l'initiative du département de la Culture du gouvernement de Sharjah (Émirats Arabes Unis), en collaboration avec le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, et en coordination avec l'arrondissement de Sidi Belyout.

Lors de cette cérémonie, les personnalités honorées ont reçu des certificats d'hommage culturel décernés par SA Cheikh Sultan Bin Mohammed Al Qasimi, gouverneur de l'Emirat de Sharjah aux éminents intellectuels des différentes capitales de la culture arabe.

À cette occasion, le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid a affirmé que cette rencontre constitue un rendez-vous qui célèbre les intellectuels arabes et un moment de reconnaissance pour leurs contributions, ainsi que pour les projets scientifiques et créatifs qu'ils ont accumulés au cours de leur riche parcours culturel.

Dans une allocution lue en son nom par Latifa Moftaqir, directrice du Livre, des bibliothèques et des archives (département de la Culture), M. Bensaid a indiqué que cette rencontre, organisée pour la troisième fois au Maroc, représente une tradition qui ancre la culture de la reconnaissance et de la gratitude envers la génération des pionniers fondateurs.

%

M. le ministre a noté que le choix de la ville de Casablanca pour accueillir cet événement est motivé par son leadership dans le domaine des industries culturelles au niveau arabe et africain. Selon lui, Casablanca a toujours été une grande cité du savoir et un important foyer de la culture et des arts à travers l'histoire.

Dans une déclaration à la presse, le président du département de la culture du gouvernement de Sharjah, Abdullah Al Owais a, pour sa part, exprimé sa fierté de rendre hommage à ces écrivains marocains, soulignant leur contribution significative à la culture arabe à travers leurs oeuvres intellectuelles.

Il a noté que cette distinction, organisée dans le cadre de la 18ème édition de la Rencontre de Sharjah pour l'hommage culturel, vient couronner l'action culturelle et la coopération fraternelle entre les Émirats arabes unis et le Royaume du Maroc.

Cette activité culturelle, a indiqué M. Al Owais, a des racines profondes à travers des initiatives culturelles conjointes entre le Département de la culture du gouvernement de Sharjah et le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, y compris la création de deux maisons de la poésie, l'une à Tétouan et l'autre à Marrakech.

Au nom des honorés, l'académicien Moubarak Rabii a affirmé que ce moment de reconnaissance est une action généreuse envers la culture en tant que levier essentiel pour réaliser le développement, soulignant que de telles initiatives peuvent contribuer à renforcer et à développer les relations et les liens existants entre les deux pays.

Il a considéré que cette cérémonie est un moment historique qui s'ajoute à d'autres moments marquants au cours desquels les Émirats arabes unis et, en particulier, le gouvernement de Sharjah ont fait de grands progrès en créant des prix, des éditions, des traductions et des publications, notant que l'honneur rendu à l'intellectuel est une reconnaissance de son apport et une incitation à poursuivre sa noble mission.

A noter que des personnalités du monde de la culture et de l'art ont assisté à cet événement, qui a été l'occasion d'apprécier des chefs-d'oeuvre de la poésie lyrique arabe dans le cadre d'un concert animé par l'enfant prodige Sami Cheraiti, accompagné de l'ensemble Dar Al Tarab de la capitale économique.

Pour rappel, la Rencontre de Sharjah pour l'hommage culturel avait précédemment honoré l'historienne marocaine Hasnaa Daoud au printemps 2021 à Tétouan, ainsi que le penseur marocain Abdeslam Ben Abdelali et l'écrivain et romancier Mohamed Azzedine Tazi au printemps 2023 à Rabat.