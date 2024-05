Maroc: Lancement d'ateliers régionaux pour le renforcement des capacités en matière de changement climatique

Rabat — L'Association des Régions du Maroc (ARM) organise, en partenariat avec la Fondation Hanns Seidel (FHS), des ateliers régionaux pour le renforcement des capacités des élus et cadres régionaux à faire face au changement climatique.

Initiés sous le thème "Vers une région intégrée et résiliente au changement climatique", ces ateliers régionaux seront déployés, dans une première étape, dans la Cité de l'Innovation Souss-Massa (CISM) le 28 mai à Agadir, indique un communiqué des organisateurs.

Ces ateliers régionaux seront marqués par des exposés scientifiques et techniques axés sur la lutte contre les effets du changement climatique et se pencheront sur les modalités d'intégration de ces facteurs au niveau des programmes régionaux pilotés par les Conseils des régions, ajoutent les organisateurs.

Ces workshops constituent une occasion, pour toutes les parties prenantes, d'échanger les réflexions autour de la manière la plus optimale de la mise en oeuvre des politiques publiques en matière de climat qui favorisent la promotion du développement durable et contribuent à relever efficacement les défis climatiques, fait savoir la même source.

Animés par des experts et spécialistes du domaine, ces ateliers ont pour objectifs de promouvoir les connaissances scientifiques dans le domaine climatique pour les intégrer dans les actions des conseils régionaux afin de pouvoir élaborer des programmes de développement complets et durables, précise le communiqué.

Les participants devront ainsi examiner les défis, causes et impacts du changement climatique, et développer des compétences dans l'élaboration et la mise en oeuvre de politiques et de stratégies visant à identifier les défis environnementaux dans leurs régions.

Étalé sur l'année 2024, ce programme d'ateliers se veut une opportunité pour échanger les expériences et créer des synergies entre les élus et représentants d'établissements régionaux, le but étant de développer une région intégrée et résiliente au changement climatique tout en contribuant à la mise en place, sur le plan régional, des engagements climatiques du Maroc.

Citée par le communiqué, la présidente de l'ARM, Mbarka Bouaida, a salué la mise en oeuvre de ce partenariat bilatéral entre les deux institutions, qui ambitionne à contribuer à la réalisation des engagements internationaux du Maroc dans le domaine du climat et de l'environnement.

De son côté, le Délégué régional de la Fondation Hanns Seidel pour le Maroc et la Mauritanie, Mounir Azzaoui, s'est félicité de ce partenariat avec l'ARM, soulignant l'importance accordée par la Fondation au renforcement des capacités régionales pour faire face aux défis climatiques.

Ces ateliers s'inscrivent dans le cadre du mémorandum d'entente, signé le 25 mars 2024 entre la Fondation Hanns Seidel et l'ARM, qui vise le renforcement des capacités et le développement des compétences au niveau régional, ainsi que l'échange des expériences pour faire face aux défis environnementaux et climatiques.

Cet accord vient consacrer la coopération étroite entre le Royaume du Maroc et la République fédérale d'Allemagne dans les domaines du développement durable et de la protection de l'environnement, et renforcer le partenariat entre les deux pays pour atteindre des objectifs environnementaux communs et promouvoir la durabilité au niveau régional.