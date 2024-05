Sénégal: Une hygiène de vie du corps et du cerveau est indispensable à la réussite scolaire, selon un neurologue

Dakar — Le professeur en médecine à l'université Cheikh-Anta-Diop de Dakar, Amadou Gallo Diop, estime qu'une bonne hygiène de vie corporelle et cérébrale est indispensable à la réussite scolaire des apprenants particulièrement en matière de préparation d'examens et concours.

"Je donne des conseils et des recommandations aux apprenants, particulièrement à ceux qui sont en train de préparer des examens. On a des élèves brillants qui, malheureusement, ont un problème de de gestion de leur hygiène de vie, de méthodologie, d'organisation et de discipline. Ce qui est à l'origine d'échecs malheureux chez des gens brillants. Parce que personne n'a pris le temps de leur apprendre comment apprendre. " a-t-il souligné.

Le professeur agrégé de neurologie s'exprimait, samedi, au cours d'une conférence, organisée par l'Association des anciens élèves du Lycée Blaise Diagne, sur le thème : « Hygiène de vie, du corps et du cerveau pour organiser et réussir ses examens et concours ».

Les conseils et orientations du professeur Diop ont porté sur le sérieux dans le travail, la pratique régulière de sport, le respect du petit déjeuner, l'utilisation raisonnable des écrans, l'évitement du stress, des excitants et opiacés, et l'importance d'un sommeil suffisant.

Pour le professeur Diop, la pratique d'activités sportives régulières constitue également un impératif pour tout apprenant, car elle "favorise la prévention de beaucoup de maladies qui sont en train d'avoir des incidences dramatiques chez les jeunes".

%

" On voit maintenant des jeunes diabétiques, des jeunes cancéreux, des jeunes avec une insuffisance rénale, certains hyper tendus avec des troubles de mémoire et du comportement. Ceci du fait que leur hygiène alimentaire n'est pas bonne et qu'ils ne s'adonnent pas à des activités physiques régulières", a-t-il regretté.

A l'en croire, les recommandations issues de cette rencontre, sont basées sur les sciences médicales, neuroscientifiques et du fonctionnement du corps humain ; bref, d'une analyse générale, somatique et médicale.

Dans son intervention, le chef du service de Neurologie du Centre hospitalier universitaire de Fann, à Dakar, s'est également beaucoup appesanti sur le sens de l'organisation, notamment les notions de discipline, de respect de l'enseignant et des ainés et surtout d'écoute spéciale envers les parents et des sagesses qui permettent d'affronter de manière sereine les difficultés de la vie, y compris celles liées aux examens.

Prenant la parole à la suite du conférencier, la proviseure du lycée Blaise Diagne, Mme Diongue, s'est dite convaincue que cette conférence "de haute facture" impactera à fond ses destinataires.

"Les conseils distillés par le professeur auront des retombées positives sur résultats finaux des élèves", a-t-elle présagé.