Sénégal: Le Forum civil plaide pour l'opérationnalisation des fonds miniers destinés aux collectivités territoriales

Mbour — Le coordinateur du Forum civil Birahim Seck a plaidé, vendredi, à Pointe Sarène, dans le département de Mbour (ouest), pour l'opérationnalisation des fonds miniers destinés aux collectivités territoriales.

"Nous nous sommes rendu compte que ces fonds miniers [destinés aux collectivités territoriales] ne sont pas opérationnels, et on voudrait qu'il y ait une discussion franche, rigoureuse entre les différents acteurs pour qu'une solution définitive soit trouvée à cette question", a-t-il dit.

M. Seck prenait part à l'atelier de sensibilisation des autorités territoriales sur les enjeux et les défis liés à la gouvernance des fonds miniers, du contenu local, de la réhabilitation des sites miniers et du suivi des plans de gestion environnementale et sociale, dans le cadre du projet USAID TRACES, financé par l'USAID et exécuté par NGRI et le Forum civil.

"Nous souhaitons que le dialogue soit instauré et maintenu entre les décideurs territoriaux, à savoir les maires et présidents de Conseil départemental et le ministère des Énergies, du Pétrole et des Mines, pour qu'une solution soit définitivement trouvée", a-t-il insisté.

Le secrétaire général du ministère du Pétrole, des Énergies et des Mines, Cheikh Niane, a souligné, pour sa part, que "des instructions très claires ont été données par les nouvelles autorités", dans ce sens.

"Le gouvernement a donné des instructions très claires pour que la loi soit appliquée pour que les collectivités territoriales et les populations en général se retrouvent dans l'exploitation des ressources naturelles", a-t-il assuré.

Le président de l'Association des élus locaux du Sénégal, Mamadou Baïlo Oury Diallo a dit espérer que les conclusions de cette rencontre vont aider à améliorer la gestion de ces fonds et permettre leur opérationnalisation au profit des collectivités territoriales.