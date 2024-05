Angola: L'écrivaine Otchaly à l'honneur au Sénat brésilien

Luanda — L'écrivaine angolaise Grace Medeiros Araújo, sous le pseudonyme littéraire Otchaly, a été la principale attraction du programme spécial du Sénat brésilien, tenu à Brasilia, en référence au 25 mai, Journée de l'Afrique, a appris jeudi l'ANGOP de source officielle.

Selon un communiqué de presse, l'événement, qui s'est déroulé mardi dans la bibliothèque du Sénat fédéral, a servi à mettre en évidence les richesses et la diversité culturelle du continent africain, l'Angola a été au centre de l'attention avec une exposition d'oeuvres littéraires et d'artisanat d'écrivains et d'artistes nationaux.

À cette occasion, l'ambassadeur de l'Angola au Brésil, Manuel Eduardo Bravo, a souligné l'importance de la culture dans la construction de liens d'amitié entre les pays et les peuples, en reconnaissant les excellentes relations entre les deux pays.

Pour sa part, la directrice générale du Sénat fédéral brésilien, Ilana Trombka, a félicité la jeune écrivaine angolaise, affirmant qu'Otchaly est un exemple de maturité à suivre en Afrique et dans le monde.

Dans un dialogue ouvert et direct avec les personnes présentes, l'écrivaine de 15 ans a parlé de sa carrière littéraire et de ses sources d'inspiration, affirmant qu'elle était fière d'écrire et de partager la littérature avec différents publics.

Mme Otchaly a également exprimé sa solidarité avec les enfants du Rio Grande do Sul, qui connaissent des difficultés en raison des fortes pluies qui se sont abattues sur cet État brésilien.