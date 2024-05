Angola: Quatre exploitations agricoles vont récolter plus de mille tonnes de semences de blé

Lubango — Quatre exploitations agricoles des provinces de Huíla, Cuanza-Sul et Cunene prévoient de récolter 1.100 tonnes de semences de blé à partir du mois de juin de cette année pour la campagne agricole en cours.

Les quatre exploitations font partie du groupe Jardins de Yoba de Huila, qui a semé des variétés de blé dans les municipalités de Humpata et Chibia (Huila), Waku-Kungo (Cuanza-Sul) et Xangongo (Cunene) sur 300 hectares de champs de multiplication de semences.

Le directeur général du groupe, João Saraiva, a expliqué qu'il s'agissait d'un programme visant à promouvoir la production de cette céréale par l'agriculture familiale, en partenariat avec l'Université fédérale de Lavras (Brésil), qui a apporté à la région sud une variété adaptée aux conditions pédoclimatiques de l'Angola, où les précipitations sont plus rares et où le blé doit être semé en février et prêt en mai, pendant la saison sèche.

Le programme de promotion du blé a commencé à être mis en oeuvre par le ministère de l'Agriculture il y a deux ans, dans les régions ayant le plus grand potentiel de production, comme les provinces de Bié, Huambo et Benguela, et a été étendu à Huíla, Cunene et Cuanza Sul, dans le cadre de ce partenariat entre Jardins de Yoba et le Brésil.