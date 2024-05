Angola: Le IXe Conseil Consultatif du MIREMPET recommande la rigueur dans les actions du PDN et du PDS

Cuito (Angola) — Les participants au IXe Conseil Consultatif du Ministère des Ressources Minérales, Pétrole et Gaz (MIREMPET) ont recommandé le strict respect des actions contenues dans le Plan Développement National (PDN) et le Plan de Développement Durable (PDS) 2023. - 2027.

La recommandation est contenue dans le communiqué final de la réunion, tenue du 23 au 24 de ce mois, dans la ville de Cuito, province de Bié.

Elle fait suite à l'approche approfondie de sujets essentiels et d'actualité dans le secteur des ressources minérales, pétrolières et gazières, débattus lors d'une séance plénière divisée en panels informatifs et séances techniques sur le développement de la chaîne de valeur.

Selon les participants, il est essentiel d'exécuter les actions contenues dans le PDN et le PDS 2023-2027, avec rigueur et dans les délais estimés, afin de garantir l'atteinte des objectifs préconisés pour le développement du secteur, essentiels pour rendre de plus en plus robuste l'économie du pays.

Les participants ont également eu droit à la présentation des projets des sociétés exploitantes du secteur, qui ont réitéré, à l'occasion, la contribution du secteur pétrolier à la diversification de l'économie nationale et au développement durable du pays, y compris les principales actions et perspectives en cours.

À la clôture, le secrétaire d'État au Pétrole et Gaz, José Alexandre Barroso, a fait une évaluation positive du conseil, car il a permis de présenter les actions développées dans le mandat précédent et actuel, ainsi que d'en envisager d'autres pour le futur.

Il a ajouté que cela permettait de présenter des opportunités d'affaires et, par conséquent, d'attirer l'attention des hommes d'affaires et des entrepreneurs, en mettant l'accent sur le secteur privé, pour y répondre.

Le Conseil consultatif, qui a réuni plus de 300 délégués et s'est déroulé sous le thème « Favoriser la chaîne de valeur des ressources minérales, pétrolières et gazières pour la diversification économique et le développement durable », a été précédé par la tenue, le premier jour, de la IXe réunion méthodologique du MIREMPET.

L'événement, dirigé par le ministre des Ressources minérales, du Pétrole et du Gaz, Diamantino Azevedo, et en présence du gouverneur de la province de Bié, Pereira Alfredo, a analysé des questions liées aux procédures d'octroi des droits miniers et d'exportation des ressources minérales et au processus'de transfert de compétences, ainsi que la présentation du cadastre minier et de l'état actuel de la mise en oeuvre des projets miniers dans la province de Bié.

Le conclave a également servi à écouter les préoccupations des bureaux provinciaux de développement économique et intégré.

Le Ministère des Ressources Minérales, du Pétrole et du Gaz est le Département Ministériel auxiliaire du Titulaire du Pouvoir Exécutif, chargé de formuler, conduire, exécuter, contrôler et suivre la politique de l'Exécutif relative aux activités géologiques et minérales, au pétrole, au gaz et aux biocarburants.

Ses actions comprennent la prospection, l'exploration, le développement et la production de minéraux, de pétrole brut et de gaz, le raffinage, la pétrochimie, le stockage, la distribution et la commercialisation de produits minéraux et pétroliers, ainsi que la production et la commercialisation de biocarburants, sans préjudice de la protection de l'environnement.