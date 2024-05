Madagascar: Produits miniers - 3,5 kilos d'or exportés formellement

Jusqu'ici, 3,5 kilos d'or ont formellement été exportés par la Grande île. Ces chiffres montrent que le pays est encore loin des cinq cents kilos à exporter jusqu'à la fin des cent premiers jours de ce second mandat.

Selon les statistiques de l'Agence nationale de la filière or (Anor, la Grande île aurait jusqu'ici exporté trois kilos et demi d'or en 2024. Ces chiffres sont encore loin des aspirations établies pour les cent premiers jours de ce second mandat. En effet, l'État s'était fixé un délai de cent jours depuis le début du mandat pour exporter cinq cents kilos de ce métal précieux.

À l'heure actuelle, la valeur de ces premières exportations formelles est de 978 215 960 millions d'ariary. Le taux de rapatriement de devises, quant à lui, est de 99,98 %. Les chiffres de l'exportation aurifère du pays, affichés sur un tableau statistique, sont éloquents, surtout par rapport au rapatriement de devises, qui est passé de quasi-nul à quasi-total en 2024. Toutefois, le pays semble encore loin du compte. Ces chiffres ont été évoqués jeudi, durant la conférence donnée par le ministère des Mines et la Banque centrale de Madagascar à la faculté d'Économie, de gestion et de sociologie (EGS) à Ankatso. Cette conférence, qui avait pour thème «La diversification des réserves de change par l'acquisition de l'or monétaire», a été l'occasion pour les autorités concernées de lever le voile sur la filière aurifère, ses potentialités, mais aussi l'enjeu de la constitution d'une réserve d'or monétaire.

En mars, les exportateurs agréés avaient déjà évoqué les problèmes auxquels ils sont confrontés, notamment auprès des orpailleurs. « Les prix de l'or à la base sont nettement plus élevés que le prix auquel il se vend sur le marché international. Cela est dû aux opérateurs illicites qui font également la collecte auprès des orpailleurs », avait confié un exportateur agréé.

Délai

Dans la majorité des carrières, le prix du gramme d'or dépasse les trois cent mille ariary. À l'époque, le président de la République avait également accordé un délai de deux mois aux exportateurs pour respecter l'accord qu'ils ont signé vis-à-vis de l'État. Ainsi, chaque exportateur devait pouvoir exporter au moins 15% du poids total pour lequel ils se sont engagés et rapatrier les devises y afférentes, sous peine de voir leur agrément de comptoir retiré. Le pays dispose de plus de quatre cents communes aurifères. La Grande île possède également plusieurs gisements, dont Dabolava, Betsiaka, Mananjary et Maevatanàna.