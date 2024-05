Madagascar: Fistule obstétricale - Cinq mille nouveaux cas par an

Chaque année, des milliers de femmes malgaches souffrent de lésions comme la fistule obstétricale. Heureusement, cette condition peut être traitée efficacement grâce à des interventions chirurgicales.

Le pays enregistre environ cinq mille nouveaux cas de femmes atteintes de fistule obstétricale chaque année. Lors d'un atelier à Andraharo hier, le docteur Faly Razanalison, chargé de Programme de la Santé de la Reproduction et de la Planification Familiale, a souligné plusieurs facteurs contribuant à cette augmentation. Il a expliqué que l'analphabétisme et la pauvreté sont parmi les principaux facteurs de la fistule obstétricale, tout comme le retard dans la prise de décision pour consulter les services de santé ou accéder à des établissements de soins, ainsi que le manque de soins appropriés.

La fistule obstétricale se manifeste par une communication anormale entre l'appareil génital et l'appareil urinaire et/ou le rectum d'une femme. Elle survient souvent à la suite d'un accouchement difficile ou d'un travail prolongé sans intervention chirurgicale adéquate et en temps voulu. Outre ces causes directes, des lacunes dans les infrastructures de santé, le manque d'équipements médicaux appropriés, ainsi que des soins prénatals insuffisants et des informations limitées jouent un rôle dans cette problématique. Des facteurs comme les grossesses précoces et le défaut d'assistance de professionnels de santé qualifiés pendant l'accouchement contribuent également à cette situation.

Sensibilisation

La prévention de la fistule obstétricale passe par une sensibilisation et une éducation sanitaire au sein des communautés. Il est essentiel de promouvoir un report de l'âge de la première grossesse, permettant ainsi aux femmes d'accéder à des soins obstétricaux de qualité en temps voulu. Dans cette optique, il est recommandé d'opter pour un accouchement en milieu hospitalier pour les femmes enceintes. De plus, la sensibilisation des femmes à l'importance des soins maternels, tels que le planning familial et les consultations prénatales, est primordiale dans la lutte contre cette condition.

«Sur les cinq mille nouveaux cas détectés chaque année, environ un millier bénéficient d'une chirurgie réparatrice. Néanmoins, nous constatons un taux de réussite de 95% pour ces interventions», déclare Malalatiana Raveloarinarivo, responsable de l'opération de prise en charge des fistules obstétricales au sein du ministère de la Santé publique. Il est important de rappeler que la prise en charge des fistules obstétricales est entièrement gratuite.

Cette année, trois campagnes de chirurgie réparatrice seront organisées par l'État, à travers le ministère de la santé publique.