Tunisie: Forum économique Tuniso-polonais - Les opportunités d'investissement à l'examen

Le commerce avec la Pologne recèle un potentiel inexploité de l'ordre de 211 millions de dinars. Ce forum vise non seulement à approfondir les relations commerciales entre la Tunisie et la Pologne, mais surtout à accroître les flux d'investissement entre les deux pays.

Organisé conjointement par la Conect, l'ambassade de Tunisie à Varsovie et l'ambassade de Pologne en Tunisie, le forum tuniso-polonais a été marqué par la présence d'une vingtaine d'hommes d'affaires polonais qui sont venus prospecter les possibilités d'investissement en Tunisie.

Les rencontres B2B qui se sont déroulées, en marge du forum, ont permis de rapprocher les hommes d'affaires des deux pays. «Ce forum est une première étape. Il sera suivi d'une deuxième rencontre qui aura lieu au mois de novembre prochain en Pologne. L'objectif est d'approfondir les relations commerciales entre la Tunisie et la Pologne, mais surtout d'accroître les flux d'investissement dans les deux pays, notamment l'investissement industriel», a déclaré Aslan Berjeb, président de la Conect.

Des valeurs et des intérêts communs

Il a ajouté, lors de la séance d'ouverture, que ce forum vise aussi à explorer les moyens de développer les liens commerciaux entre les entreprises tunisiennes et polonaises. «Je suis convaincu qu'avec votre dévouement, la relation entre la Tunisie et la Pologne gagnera un nouvel élan dans de nombreux secteurs», a-t-il poursuivi. Mettant l'accent sur la relation amicale et historique qui lie les deux pays, le président de la Conect a affirmé que les relations tuniso-polonaises sont fondées sur des valeurs et intérêts communs, tels que la protection des droits économiques, l'ouverture des marchés et l'encouragement des investissements locaux et étrangers.

Il a, en outre, mis en exergue l'évolution significative qu'ont connue les échanges économiques entre les deux pays, au cours des dernières années. «Des efforts supplémentaires sont nécessaires pour diversifier et accroître nos relations commerciales et d'investissement. Il existe un potentiel de croissance dans des domaines, tels que les technologies vertes et les énergies renouvelables, la santé et les produits pharmaceutiques, la construction et les infrastructures, l'innovation numérique, le tourisme, l'agroalimentaire, la fabrication avancée, les composants automobiles, l'emballage, le textile et bien d'autres. La Tunisie, avec son expertise avérée dans ces domaines, peut devenir un partenaire essentiel», a-t-il enchaîné.

Soulignant que la Pologne possède une expertise bien reconnue dans divers secteurs, tels que les sciences, les services, les industries et la technologie, Berjeb a mis l'accent sur les opportunités prometteuses de coopération dans ces domaines. «Nous sommes convaincus que la collaboration dans ces secteurs peut devenir un pilier crucial de notre partenariat, et nous devrions explorer ensemble la possibilité d'augmenter les échanges professionnels entre les entreprises tunisiennes et polonaises», a-t-il ajouté.

Et le président de la Conect de conclure : «Nous accordons une grande priorité à notre relation avec la Pologne. Nos valeurs partagées, nos avantages historiques et économiques font de nous des partenaires clés potentiels. Nous devons progresser en prenant des actions concrètes. C'est la seule façon d'élargir la base de notre partenariat et d'en assurer la durabilité».

Une complémentarité économique

De son côté, l'ambassadrice de Pologne en Tunisie, Mme Justyna Porazińska, a considéré que cette visite des hommes d'affaires polonais en Tunisie comme un événement très prometteur espérant qu'il contribuera à renforcer la coopération entre les deux pays qui célèbrent cette année le 65e anniversaire de relations diplomatiques bilatérales. Rappelant que les échanges commerciaux entre la Tunisie et la Pologne ont atteint 585 millions de dollars en 2023, accusant ainsi une augmentation de 11% par rapport à l'année précédente, l'ambassadrice a souligné la complémentarité économique qui existe entre les deux pays. «La Pologne est réputée pour son innovation, la qualité de ses produits et l'esprit d'entreprise de ses citoyens et la Tunisie se distingue par sa position géographique stratégique, son économie stable et son riche patrimoine culturel, très apprécié par les touristes polonais, dont le nombre a atteint plus de 200.000 personnes en 2023», a-t-elle détaillé, affirmant, dans ce même contexte, que selon les voyagistes, ce nombre est susceptible d'augmenter au cours de l'année 2024.

Mourad Ben Hassine, président du Cepex, a souligné, de son côté, que les statistiques relatives aux échanges commerciaux entre les deux pays font ressortir une balance commerciale excédentaire avec un taux de couverture qui s'élève à 123%. Il a ajouté qu'au cours de ces dernières années, les exportations tunisiennes vers ce pays européen n'ont cessé d'augmenter pour atteindre 633 millions de dinars en 2023.

Les principaux produits exportés sont les composants mécaniques et électroniques, suivis des produits textiles et agroalimentaires. Par ailleurs, Ben Hassine a fait savoir que le commerce avec la Pologne recèle encore un potentiel inexploité de l'ordre de 211 millions de dinars.

Il est à rappeler que les investissements polonais ne sont pas significatifs en Tunisie. Ce forum vise donc, à mettre en avant les atouts de la Tunisie afin d'attirer des investisseurs polonais.