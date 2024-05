Ile Maurice: Le décompte le même jour toujours sur la table

Les rencontres des partis politiques avec le commissaire électoral se succèdent et hier vendredi 24 mai, c'étaient le Parti mauricien social démocrate (PMSD) et En avant Moris de Patrick Belcourt qui y étaient.

Selon Xavier-Luc Duval, l'échange a été «franc et direct» et le sujet principal a été le décompte des voix le même jour que l'élection. Or, a-t-il précisé, le PMSD veut préserver l'unité nationale et pour cela, il ne faudrait pas que l'on sache quel quartier a voté pour qui afin d'éviter justement la discrimination possible. Il s'est aussi dit pour l'acheminement des bulletins des vote vers un seul centre de vote car il sera difficile qu'un candidat supervise plusieurs centres de vote en même temps.

Il a soutenu qu'en une demi-heure pour le transport, il sera difficile de remplacer les scellés des partis politiques mais aussi que chacun pourra suivre le camion. La dernière fois, a indiqué le leader du PMSD, il y a eu un retard dans la procédure du transfert des bulletins. Il en a parlé avec le commissaire et demande désormais que celui-ci soit plus strict.

Xavier-Luc Duval s'est aussi dit en faveur de l'encre indélébile pour qu'on sache qui a déjà voté et contre le téléphone portable dans l'isoloir pour éviter qu'un votant prenne des photos de son bulletin de vote pour ensuite empocher de l'argent de certains agents, selon des rumeurs lors des législatives de 2019. Il est en outre favorable à ce qu'il y ait deux équipes, une pour le vote et une pour le décompte le même jour. Il a parlé de la volonté du commissaire électoral et a soutenu qu'il faut aussi l'appui du gouvernement en ce sens.

À savoir que Xavier-Luc Duval a, dans la foulée, donné la réplique à Roshi Bhadain, en soutenant que le PMSD n'est ni en négociation ni en alliance avec personne et qu'en temps et lieu, «nou pou fer seki bizin...». Plus tôt durant la journée, le leader du Reform Party, lors de la conférence de presse de son parti, avait déclaré que le PMSD avait conclu une alliance avec le MSM.

Patrick Belcourt, pour sa part, a parlé d'une rencontre «extrêmement intéressante». Et a indiqué qu'En avant Moris est aussi pour le décompte le même jour et plus de confidentialité pour les votants, entre autres.