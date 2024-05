Ile Maurice: Le chanteur Yannick Lafleur, leader du groupe Joker Kartel, arrêté

Trois personnes ont été arrêtées par la police de Bel-Air-Rivière-Sèche dans l'affaire de vandalisme de cinq voitures dans un garage à Caroline.

Il s'agit de Yannick Lafleur, le leader du groupe Joker Kartel, connu dans le milieu musical local, et les deux frères Valery. Ils ont comparu en cour de Flacq hier sous une accusation provisoire de damaging property by band. La police ayant objecté à leur remise en liberté, ils ont été reconduits en cellule policière jusqu'à leur prochaine comparution. Selon nos informations recoupées, un règlement de compte entre deux groupes serait au coeur de cet incident.

Le gérant d'un garage à Balance, Caroline, âgé de 22 ans, a expliqué dans sa plainte à la police de Bel-Air qu'il réparait une voiture mercredi, vers 19 h 15, lorsqu'une Mitsubishi s'est arrêtée à sa hauteur. Un des passagers lui a crié, «Atan, nous vini la», avant de repartir rapidement. Quinze minutes plus tard, alors qu'il réparait une autre voiture, six voitures sont arrivées devant son garage et environ 30 individus encagoulés ont fait irruption. Ils étaient armés de sabres, de clubs de golf et de battes de baseball, de barres de fer et de cocktails Molotov. Ils ont endommagé les voitures et ont tabassé le jeune homme. Un des agresseurs s'est rendu compte qu'ils s'étaient trompés de cible et a dit : «Hé, pa tap li. Pa li sa.»

Ils ont arrêté de le frapper mais ont continué à tout démolir sur leur passage. Cinq des voitures qui se trouvaient dans le garage ont été complètement détruites. La victime a déclaré aux policiers de Bel-Air-Rivière-Sèche qu'il a pu identifier un des agresseurs comme étant un habitant de Poste-de-Flacq. Les voitures endommagées ont été emmenées au poste de police pour les besoins de l'enquête.

%

Autre agression

Également dans le cadre de cette enquête, une habitante de Poste-de-Flacq a porté plainte le jeudi 23 mai au poste de police de Bel-Air. Elle a dit avoir été agressée par une quinzaine d'individus sur le parking de Super U de Flacq. Elle a expliqué qu'elle était en compagnie de ses fils, âgés de 18 et 22 ans, dans une voiture et qu'environ 15 personnes se promenaient au milieu du parking. Son fils aîné a klaxonné une fois, ce qui a énervé l'une des personnes qui a pris ce dernier par les cheveux et lui a donné de violents coups de poing et de pied. La femme et l'autre fils ont tenté de l'aider, mais ils ont également été agressés par le groupe. Ensuite, une personne qui lui tenait la main a sorti un couteau, l'a pointé vers elle et a dit : «Mo pou pik twa ar sa.»

De plus, alors qu'elle se trouvait à la cour de Flacq jeudi, elle a été menacée par un autre membre de la bande d'agresseurs.