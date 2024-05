Ile Maurice: Roshi Bhadain - «Ce sera un Budget diabète»

Lors de la conférence de presse du Reform Party hier, le leader Roshi Bhadain a présenté Kamini Surat, un nouveau membre du parti qui sera candidate dans la circonscription n°15, La Caverne-Phoenix.

C'est une professionnelle avec un diplôme et un master en audit obtenus à Paris. «Il y a des gens qui veulent le changement et il y a des gens qui suivent. Alors, aujourd'hui, vous avez décidé que vous voulez des changements dans votre société. Changement, ça veut dire des gens qui n'ont pas peur. Nous, nous choisissons le changement. Ou vous voulez continuer la même chose, être des moutons et suivre. Donc, suivez-nous, mais avec l'attitude du lion», a déclaré Kamini Surat.

Pour sa part, Géraldine Geoffroy a souligné un problème au niveau de la Mauritius Broadcasting Corporation (MBC) de Rodrigues. «Des employés de la radio MBC Rodrigues ont pris contact avec nous pour faire part des problèmes qu'ils rencontrent sur place. Il y a cinq animateurs, avec plus d'un an de service et travaillant en freelance, qui n'ont bénéficié d'aucun avantage réservé aux employés de la MBC. Ils n'ont pas d'heures supplémentaires, alors qu'ils sont en sous-effectif et travaillent de 5 heures du matin à 21 heures. Même le bâtiment est dans un mauvais état et il y a des rats.»

Quant au leader du parti, il estime que le coût de la vie va encore augmenter dans les mois à venir. «Nos importations alimentaires coûtent environ Rs 50 milliards, dont 11 milliards pour l'achat de poissons alors que nous sommes entourés par la mer. Même un produit comme le sel, nous devons l'importer de l'Himalaya. Il y a un dysfonctionnement total de notre pays. Les raisons de cette augmentation sont la dépréciation de la roupie, le manque de dollars sur le marché pour les importateurs et aussi la hausse du coût du fret qui va doubler, voire tripler, dans les mois à venir.»

Roshi Bhadain a également affirmé que l'alliance PMSD-MSM est déjà conclue. Il a aussi commenté sa rencontre avec le commissaire électoral et s'est dit satisfait et positif. «Nous avons eu beaucoup d'explications du commissaire électoral et de son équipe concernant les processus administratifs qui devront être enclenchés si le décompte des votes se fait le même jour. Il peut y avoir beaucoup plus de transparence, moins de risques de tricherie et plus de démocratie», a-t-il déclaré.

En réponse à une question de la presse sur le Budget à venir, Roshi Bhadain a expliqué que l'argent pour élaborer le Budget sera pris des fonds spéciaux comme le Covid-19 Solidarity Fund. «Le ministre des Finances va prendre l'argent des fonds spéciaux pour vous faire croire qu'il vous donne beaucoup de choses en cadeau. Ce sera un Budget diabète.»