Ile Maurice: Navin Ramgoolam parle de «voyoucratie»

L'alliance Parti travailliste-Mouvement militant mauricien-Nouveaux Démocrates (PTr-MMM-ND) a organisé un forum/congrès autour du thème «Pour une renaissance de notre démocratie» à la municipalité de Vacoas-Phoenix hier dans la soirée. Il était présidé par Patrick Assirvaden, qui a longuement axé son intervention sur les agissements du speaker, Sooroojdev Phokeer. Il s'est appesanti sur le tirage au sort «truqué» à l'Assemblée nationale et a décrit comment on a touché le fond avec ce dernier au Parlement. De faire ressortir que les Standing Orders ont toujours été là et qu'auparavant les parlementaires pouvaient poser des questions, obtenir des réponses et jouer leur rôle pleinement.

Après lui, Fawzi Allymun a pris la parole en soutenant que la démocratie est en deuil. Il a déploré un bas niveau du Parlement, selon lui, soutiré par le Premier ministre. Il a aussi parlé du rôle de la Mauritius Broadcasting Corporation (MBC). En 2013, dit-il, la télévision nationale avait passé six minutes de l'intervention de Paul Bérenger, alors leader de l'opposition. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas.

Khushal Lobine, pour sa part, a demandé les élections générales au plus vite. Mais avant cela, il a indiqué que la mission de l'alliance est l'approfondissement de la démocratie du pays. Dans la foulée, il a salué ses collègues parlementaires présents, en faisant ressortir qu'ils n'effectuent pas un travail facile.

Paul Bérenger est, quant à lui, revenu sur les 20 mesures de l'alliance. Il a expliqué que d'autres forums seront organisés sur la corruption, la drogue et le law & order. Il a déclaré que le Parlement est une «honte infecte par la faute de Pravind Jugnauth et du speaker voyou». Et qu'il faut remplacer le dernier nommé par un vrai speaker indépendant et impartial. Il s'est également dit pour une «vraie MBC» - car la MBC actuellement est, selon lui, l'une des pires télévisions d'Etat au monde - et pour des télévisions privées.

Navin Ramgoolam est lui aussi revenu sur ses 20 mesures, d'ajouter qu'il est important d'avoir une démocratie et la liberté et non pas une autocratie ou une «voyoucratie». Avant de faire référence au state capture. Il est revenu sur des élections «free & fair». Et qui, d'après lui, ne le sont pas avec le MSM notamment avec leur contrôle sur la MBC. Il a, de surcroît, fait état de l'enquête sur la mort de l'ex-agent du MSM Soopramanien Kistnen. Le leader du PTr a en outre déploré la présence de l'assistant DPP Roshan Santokhee à des activités politiques, entre autres.