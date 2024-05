Ile Maurice: Hippisme - L'ancien jockey Dereck David se confond en excuses

La boucle est bouclée. Tous les protagonistes impliqués dans la déclaration à chaud, suite au faux départ de Christmas Icecream, du moins ceux qui ont donné leur avis sur les ondes, ont été sanctionnés.

Après Khulwant Kumar Ubheeram, le Chief Executive Officer (CEO) de la People's Turf Plc (PTP), vendredi dernier, ce fut, hier, au tour de Dereck David d'être auditionné. L'ancien jockey s'est excusé à plusieurs reprises auprès des commissaires. Une amende de Rs 20 000 lui a été imposée. Il a aussi reçu une sévère mise en garde.

Dereck David a choisi la manière douce, contrairement au CEO de PTP, qui, lui, avait gratifié le board des commissaires, ainsi que les journalistes présents, d'un show burlesque. Dereck David s'est, en effet, excusé pour sa conduite. «I could have escalated the matter. My comments on TV were unacceptable», a-t-il concédé.

Les commissaires lui ont bien fait comprendre qu'étant un ancien jockey, et par conséquent, une personnalité publique, il aurait dû avoir mesuré ses propos. Il lui a été demandé en quelle capacité il avait jugé bon de s'adresser au public en direct. Une question destinée à savoir si l'ancien jockey occupait d'autres postes au sein de PTP. Or, l'interrogé a indiqué qu'il n'est qu'un des nombreux directeurs de la Global Equestrian Ltd (GEL).

Par ailleurs, Dereck David a signalé que la GEL l'a remercié en raison de ses déclarations à la télévision, même s'il ne s'est pas étendu sur le sujet. «They fired me. It was not mutual !».

Dereck David a su convaincre son monde. Il a notamment déclaré qu'il se présentait pour la première fois devant les commissaires pour le méfait qu'on lui impute. «It won't happen again !», a-t-il martelé pendant l'enquête. S'il s'est d'abord plaint que la presse ne s'est guère déplacée en nombre pour suivre son audition, il a ensuite formulé la crainte d'être pris pour un «international chatwa» après la sanction plutôt tolérante des commissaires. Il n'a été sanctionné qu'à hauteur de Rs 20 000.

Rappelons, pour ceux qui n'ont pas suivi ce feuilleton, que Dereck David s'était laissé tenter par une intervention à la télévision, à la suite de la décision de la Horse Racing Division sur la troisième course de la deuxième journée, au cours de laquelle Christmas Icecream avait fait un faux départ. L'ancien jockey avait déclaré que «anywhere in the world this race would have been void». Les commissaires ont estimé que ses propos étaient graves. En sus de l'amende de Rs 20 000, il a aussi reçu un avertissement sévère.