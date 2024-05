Ile Maurice: Rama Valayden écrit au patron de l'Anti-Drug and Smuggling Unit

L'avocat Rama Valayden a envoyé une lettre au Deputy Commissioner of Police Mardaymootoo Rassen, patron de l'Anti-Drug and Smuggling Unit (ADSU), mercredi 22 mai, après l'arrestation de l'avocat Jhaddav Iysurey. Me Valayden lui demande «dans l'intérêt de la vérité, de la justice et de l'équité» de faire le nécessaire pour que les enregistrements des caméras de vidéosurveillance Safe City à la station essence Total de Phoenix, le vendredi 17 mai entre 14 et 16 heures, et celles à Curepipe, en face de la station de police, le 17 mai entre 14 heures et minuit, soient récupérés au plus tôt et gardés en lieu sûr. Et ceci, afin d'éviter une répétition des incidents survenus dans les affaires Kistnen et Kanakiah.

«Je comprends que la voiture RJ 183 dans laquelle Jhaddav Iysurey voyageait, le 17 mai, a été fouillée par l'ADSU de Curepipe à 16 heures. La fouille a été filmée. Les enregistrements de cette fouille doivent être gardés sous clé afin d'éviter toute altération qui pourrait compromettre la défense de l'avocat Iysurey. De plus, je demande que les enregistrements des caméras de vidéosurveillance des hôpitaux Victoria et ENT, pour les 17 et 18 mai, soient récupérés et gardés en lieu sûr. L'heure exacte peut être vérifiée à partir des inscriptions figurant dans le registre de l'ADSU de Curepipe.»

Me Valayden a deux interrogations, pour lesquelles il aurait voulu obtenir des réponses «pour les futures arrestations propres et les fouilles éthiques. Pourquoi la fouille chez l'avocat Iysurey n'a-t-elle pas été filmée par la police comme les enregistrements mis en scène de la fouille de la voiture ? Et pourquoi les policiers de l'ADSU n'ont-ils pas porté de gants lors de la fouille de la maison de l'avocat à Palma, le 17 mai ?»