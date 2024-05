Ile Maurice: Trois Mauriciens encore une fois impliqués

Selon ledefi.madagascar, la gendarmerie nationale du la Grande île, par le biais de la brigade de recherche d'Antananarivo, a fait une saisie de dix kilos de drogue dure, du skunk (terme générique d'une variété de cannabis avec un fort taux de THC), d'une valeur d'environ de Rs 12 millions, le 22 mai. Quatre personnes ont été appréhendées, trois Mauriciens et un ressortissant malgache.

Les trois Mauriciens, notamment Kenny Morvant, Kendji Issac Morvant et Avoola Oddy, sont fortement impliqués dans cette affaire. Ils sont actuellement détenus à la maison de force de Tsiafahy. Les investigations ont conduit à l'arrestation de Juveno Nafompona, et à la saisie de 9,822 kg de drogue dure, connue comme skunk, de deux véhicules des marques Mazda et Tiguan, ainsi que d'un bateau nommé Masondrano. La gendarmerie a lancé un appel à toute personne détenant des informations sur cette affaire à se manifester et à informer les autorités, soulignant que l'arrivée de ce type de drogue dure constitue un poison pour la jeunesse.

La gendarmerie a fait une déclaration : «D'après des renseignements reçus, nous avons pu intercepter une personne en route de Tamatave vers Tananarive. Nous l'avons arrêtée et forcée à rebrousser chemin vers Tamatave. Suite à la perquisition de son domicile, nous avons découvert cette drogue dure. Il est important de noter que ce type de cannabis n'est pas cultivé à Madagascar ; il est importé et est bien plus puissant que les autres drogues classiques.»

À noter que l'année dernière, les trois Mauriciens avaient été arrêtés pour trafic de drogue dure à la suite de la découverte d'une cargaison d'héroïne d'une valeur estimée à Rs 12,5 millions à Antananarivo. Au moins huit Mauriciens avaient été appréhendés dans le cadre d'une enquête de la police malgache. Les personnes arrêtées sont : Esperando Naiim Beeharry, Jairo Jean Patrick, Jean Daniel Victoire, les frères Kendji et Kenny Morvant, Jean Garry Etienne, Jordan Robert et Avoola Oddy. Il semblerait que les 839 grammes d'héroïne saisis à Antananarivo étaient destinés au marché mauricien.