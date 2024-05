Ile Maurice: Le couple paie cash un voyage de luxe

Nombreux sont ceux qui se posent des questions sur la venue du couple bolivien intercepté le mardi 21 mai à l'aéroport sir Seewoosagur Ramgoolam. Qui est à l'origine de la venue de ce couple ? Où ont-ils eu tout cet argent pour faire un tel trajet de La Bolivie, en Amérique latine, à Maurice ? Qu'est-ce qui les a motivés ? Combien d'argent allaient-ils recevoir pour la livraison de Rs 100 millions de cocaïne ? Les enquêteurs de l'Anti Drug and Smuggling Unit (ADSU) ont une tâche difficile car le couple a choisi de rester dans son mutisme.

L'homme de 49 ans et sa compagne, âgée de 20 ans, avaient dissimulé environ six kilos de cocaïne dans leurs bagages, plus précisément dans des sous-vêtements et des semelles de chaussures, entre autres. La valeur de la marchandise est estimée à environ Rs 100 millions. Le couple a été arrêté après une opération de la Customs Anti Narcotics Section de la Mauritius Revenue Authority et de l'ADSU de l'aéroport. Un exercice de livraison contrôlée a été monté pour mettre la main sur leur contact local, mais il n'a rien donné. L'enquête se poursuit.

Selon les renseignements reçus, c'est le premier voyage de Fiorella Coimbre Aguillar. Elle a acheté et payé son billet d'avion de Rs 112 946 en espèces (environ USD 2 417) le 11 mai. Elle a voyagé de Santa-Cruz à Sao-Paulo par avion le 16 mai. Puis, du 16 au 19 mai, elle voyagé jusqu'à Dubaï où elle est arrivée le 19 mai avant d'arriver à Maurice le 20 mai. Elle devait séjourner 13 jours à Maurice et repartir en Bolivie le 2 juin en faisant le trajet par Dubaï pour arriver à Sao-Paulo le 3 juin et enfin rejoindre Santa-Cruz le 4 juin. Pendant son séjour à Maurice, elle devait être dans un hôtel prestigieux du Nord pendant trois jours, soit du 20 au 23 mai. Mais elle n'a rien révélé sur les jours suivants. Avait-elle l'adresse d'un logement moins cher planifié par son contact local? Les enquêteurs suivront cette piste pour savoir dans quelle région se trouve le contact.

%

Quant à Watter Charly Eguez Rueda, il a eu un itinéraire Sao-Paulo-Dubaï le 19 mai et il est arrivé à Maurice le 20 mai. Il allait rester pour 15 jours et avait prévu un départ le 4 juin, soit deux jours après sa compagne. Son billet a coûté 11 606 réal brésilien (environ Rs 104 606). Les enquêteurs veulent savoir la raison pour laquelle il devait rester deux jours de plus que sa compagne. Était-ce une diversion face aux autorités mauriciennes au cas où sa compagne serait arrêtée ? Allait-il sortir indemne de cette histoire en voyageant seul ?

L'ADSU se demande aussi : qui devait les récupérer une fois à Maurice ? Est-ce que leur contact avait envoyé un taxi ou même une personne du réseau pour les récupérer ? Y avait-il une personne avec une pancarte à leur arrivée ? Les images des caméras de l'aéroport seront un atout pour remonter à leur contact. Un autre élément sur lequel l'ADSU enquêtera est le mode de financement de leurs billets d'avion payés cash. Étant chauffeur de taxi et entertainer dans un restaurant, ont-ils la capacité financière de payer des vacances à Maurice et de voyager pendant quatre jours ? Les enquêteurs les soupçonnent d'être les pions d'un réseau de trafiquants dans leur pays.

Une autre piste à creuser est la connexion Maurice-Bolivie. Ce pays est une plaque tournante de l'importation de cocaïne, et est le troisième pays producteur de coca et de cocaïne selon l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime.