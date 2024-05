Afrique de l'Ouest: Bassirou Diomaye Faye de retour de Guinée, nouvelle étape de sa tournée régionale

Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye est rentré ce samedi de Guinée où il a passé deux jours et a été reçu par le président guinéen de transition, le général Mamadi Doumbouya. Une visite qui est la suite d'une longue tournée régionale entamée depuis son élection le 24 mars dernier.

Les deux chefs d'État se sont chaleureusement serré la main samedi au départ du président sénégalais Bassirou Diomaye Faye, qui avait été accueilli la veille avec les honneurs par son homologue Mamadi Doumbouya.

À l'issue d'une visite « de travail et d'amitié », les deux présidents se sont félicités « des entretiens fraternels fructueux qui se sont déroulés » et ont tous les deux mis « un accent particulier sur la promotion du panafricanisme et de l'intégration sous-régionale. »

Quelques jours plus tôt, Bassirou Diomaye Faye a rendu visite à son homologue du Cap-Vert, José Maria Neves. Ces rencontres sont la suite de la longue tournée régionale qui avait commencé par les pays limitrophes comme la Mauritanie, laGuinée-Bissau et la Gambie rapidement après son investiture avant de continuer au Ghana et au Nigéria la semaine dernière après être allé en Côte d'Ivoire début mai.

Ces destinations sont une rupture diplomatique avec ses prédécesseurs, notamment car le président sortant Macky Sall avait été accueilli à l'Élysée par le chef d'État français de l'époque, Nicolas Sarkozy, trois semaines après son élection en 2012.