Congo-Kinshasa: La MONUSCO offre un nouveau conteneur frigorifique à la morgue de l'hôpital militaire de Goma

Dans le cadre de son mandat d'appui aux institutions nationales, la Mission de l'Organisation des Nations unies pour la stabilisation en RDC (MONUSCO) a fait don d'un conteneur frigorifique à la morgue de l'hôpital militaire de Goma, dans la province du Nord-Kivu. Ce conteneur, d'une capacité de conservation d'au moins 50 corps, a été officiellement remis le vendredi 24 mai.

Cette donation fait suite à une demande des autorités de l'hôpital, notamment de l'armée, confrontées à des difficultés croissantes pour conserver les dépouilles de manière digne. L'intensification des combats dans la région a accru le nombre de victimes parmi les civils et les militaires, dépassant la capacité de l'établissement à répondre aux besoins.

Le commandant et directeur de l'hôpital, le docteur Victor Muyumba, a souligné l'urgence de renforcer la capacité de la morgue en raison des opérations militaires en cours dans la région. Il a exprimé sa gratitude pour le partenariat entre l'armée et la MONUSCO, et a remercié la Mission pour sa réponse rapide à la demande formulée par les hauts responsables de l'armée.

« Nous avions exprimé notre besoin à la MONUSCO , par ce qu'on rencontrait des difficultés pour conserver les corps. On a contacté la hiérarchie, qui, de son coté, a contacté la MONUSCO, et voilà les retombées de ces démarches. Aujourd'hui nous avons un conteneur frigorifique pour conserver les corps des militaires et des leurs dépendants », s'est réjoui le docteur Muyumba.

Il a ajouté : « Il y a beaucoup à demander, mais déjà je remercie la MONUSCO pour avoir été diligente. Par ce que c'est depuis une semaine seulement qu'on a eu cette lettre de demande, et voilà déjà, ils nous ont remis notre nouvelle morgue dans un bref délai ».

Le docteur Muyumba a également annoncé la construction imminente d'une nouvelle morgue pour accroître la capacité actuelle de l'hôpital. Ce projet sera financé par la première dame, Denise Nyakeru Tshisekedi.