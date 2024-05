Congo-Kinshasa: Les leaders des groupes armés de l'Ituri réitèrent leur engagement pour la paix

En Ituri, les leaders des groupes armés Zaire et CODECO ont renouvelé leur engagement à respecter les accords pour la cessation définitive des hostilités dans la province. Cet engagement a été réaffirmé lors d'une réunion d'échanges tenue vendredi 24 et samedi 25 mai avec une équipe conjointe MONUSCO-gouvernement provincial dans le secteur de Banyari Kilo, territoire de Djugu. Les communautés locales ont également été sensibilisées à la promotion de la cohabitation pacifique, face aux tensions ethniques observées depuis plus d'une semaine. L'objectif de cette démarche est de consolider la paix en Ituri.

La délégation conjointe, composée de représentants de la MONUSCO, du gouvernement provincial et de 13 chefs de groupements de Banyari Kilo, s'est rendue à Bambou, Kobu, Kilo et Itendey, à plus de 30 kilomètres au nord de Bunia. Ils ont rencontré les leaders des milices CODECO et Zaire pour discuter des clauses de l'accord de paix d'Aru signé en juin 2023, qui prévoit notamment la cessation définitive des hostilités et le retrait des miliciens des entités communautaires voisines. Les leaders de ces groupes armés ont réaffirmé leur engagement à appliquer cet accord, et de s'impliquer dans un dialogue entre les communautés Lendu et Nyali, pour apaiser les tensions ethniques dans la région.

Le lieutenant Jules Ngongo, porte-parole de l'armée dans la région, a souligné que cette étape est cruciale avant de recourir à la force pour imposer la paix : « La région militaire, les affaires civiles de la MONUSCO et les administrateurs des territoires ont d'abord conscientisé les communautés et appelé les groupes armés à respecter leurs engagements. En cas de non-respect, nous déploierons les militaires pour imposer l'autorité de l'État », a prévenu l'officier.

Cette équipe mixte prévoit de se rendre cette semaine dans les localités situées sur l'axe Katoto-Masumbuko-Largu-Drodro-Bule dans le territoire de Djugu, où les menaces des groupes armés sont permanentes. Cette initiative vise à renforcer les efforts pour instaurer une paix durable dans la région.