Gabon: Régis Onanga Ndiaye, ministre des Affaires étrangères reçu par l'Ambassadeur Bankole Adeoye

J'ai été reçu par l'Ambassadeur Bankole Adeoye, Commissaire Paix et Sécurité de l'Union Africaine et S.E.Madame Rebecca Amuge Otongo, Ambassadeur, Représentant Permanent de la République d'Ouganda, Président du Conseil de Paix et de Sécurité CPS, pour le mois de juin, assurant l'intérim de la Tanzanie à Addis-Abeba (Éthiopie).

Pour commencer, j'ai transmis le message de S.E le Général Brice Clotaire OLIGUI NGUEMA, Président de la Transition, Président de la République, Chef de l'Etat, à la Commission de l'UA sur l'évolution du processus de Transition au Gabon.

Aussi, j'ai plaidé pour le retour du Gabon au sein de l'Union Africaine. Un plaidoyer conforté par la récente levée de la suspension du pays de la Communauté Économique des États de l'Afrique Centrale (CEEAC).

Nous avons eu un retour satisfaisant de la part du Commissaire Paix et Sécurité et de la présidente du CPS

Dans la matinée qui nous ont fait part de l'engagement du CPS à accompagner le Gabon. De même, ils ont reconnu le bon déroulement de la Transition et le respect du chronogramme établi par le CTRI. Ils ont exprimé leur satisfaction du bon déroulement du Dialogue National Inclusif et des recommandations qui en sont issues.

Pour clore cette séance de travail, j'ai offert une réception aux Ambassadeurs des 15 pays membres du Conseil de Paix et Sécurité (CPS) et Ambassadeurs de l'Afrique Centrale ainsi qu'à celui de la Mauritanie (assurant la présidence de l'Union Africaine), pour partager le message des autorités gabonaises sur l'évolution du processus de transition au Gabon. Et des avancées positives de celle-ci, avec notamment le bon déroulement du Dialogue National Inclusif et des recommandations fortes exprimées par les Gabonais.