Gabon: Signature d'une convention de partenariat - programme de développement de l'écosystème entrepreneurial gabonais lisible et viable

Depuis plus de 5 ans, nous avons souvent été confrontés à deux principaux problèmes : le financement des AGR par prêt et le remboursement des fonds par les bénéficiaires.

Nous avions d'un côté, les détenus de capitaux (argent). Ces personnes qui souhaitent investir leur argent dans les micros projets, mais qui sont freinées par le fort risque de non remboursement, le manque de garantie et de couverture de leurs capitaux.

De l'autre côté, nous avons des personnes qui répondent à nos critères pour avoir des fonds de lancement, d'amorçage et de déploiement, mais qui n'ont personne pour leur faire confiance. Car pour la plupart, elles exercent dans des environnements à forte insécurité et font face à plusieurs paramètres incertains.

Aujourd'hui, nous avons une solution : les assurances.

Hier, en début d'après-midi, nous avons paraphé une conversation de partenariat avec une maison de micro assurance, avec un capital de plus 500.000.000 de F CFA, légalement reconnue par les autorités nationales et internationales. Cette convention va nous permettre de pouvoir travailler avec des investisseurs en toute sécurité et quiétude, d'une part et de pouvoir véritablement booster les Activités Génératrices de Revenus, d'autre part.

Une action qui portera ses fruits, sur le plan politique, économique, social, technologique, environnement et légal.

Dans les tous prochains jours, vous aurez une communication plus détaillée de cette convention de partenariat entre la Société Anonyme SAMB'A ASSURANCES, représentée par son P-DG Dr. Crépin Andrew GWODG et le Cabinet AGR PRO CONSULTING, représenté son Manager Général Jessi Metoule M'engongaa, expert en Entrepreneuriat et l'innovation, spécialiste des activités génératrices de revenus.