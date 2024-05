Angola: Le pays considère comme excellentes les relations avec les Comores

Moroni — La présence du Chef de l'État angolais, João Lourenço, à l'investiture du président des Comores, Azali Assoumani, est une démonstration des excellentes relations entre les deux pays.

C'est ce qu'a exprimé samedi le ministre des Relations Extérieures, Téte António, dans des déclarations à la presse, à Moroni, capitale des Comores.

Le Président des Comores prend ses fonctions dimanche, pour son troisième mandat, après avoir été réélu en janvier de cette année.

Téte António a souligné que l'arrivée du Président João Lourenço est également justifiée parce qu'il préside la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC), dont font partie les Comores.

Il a rappelé qu'Azali Assoumani, en tant que président par intérim de l'Union africaine (UA), avait un "très bon" engagement, maintenant une bonne coordination avec l'homme d'État angolais.

Il a fait référence au fait qu'Azali Assoumani s'était rendu à Luanda à plusieurs reprises.

"C'est donc une personnalité qui a également compris le rôle que joue l'Angola dans la région et sur le continent, le Chef de l'État angolais étant le champion de la paix et de la réconciliation en Afrique", a-t-il rappelé.

Il a indiqué que l'un des facteurs déterminants pour la coopération entre les deux pays était le mécanisme diplomatique, rappelant que l'Angola dispose d'un ambassadeur non-résident, basé en Tanzanie, ce qui démontre la volonté de construire des ponts.

Pour renforcer la coopération, a-t-il poursuivi, il existe déjà un accord signé sur les consultations politiques, qui permettra l'ouverture des relations dans divers domaines.

Il a également évoqué le fait que les Comores ont déjà traversé des moments difficiles et que l'Angola a toujours fait preuve de solidarité et vice versa, raison pour laquelle, a-t-il ajouté, il existe une complémentarité et les mécanismes appropriés de coopération sont lancés.

Journée de l'Afrique

Sur la Journée de l'Afrique, célébrée samedi 25, le ministre des Relations Extérieures a indiqué que le continent est confronté aux défis posés par les coups d'État.

Il a donc souligné le rôle que l'Angola joue sur le continent, réitérant les principes appliqués, tels que les déclarations d'Alger et de Lomé, ainsi que la Charte de l'Union africaine sur la démocratie et les élections.

Il a dit que l'Angola, avec ses responsabilités, continuera à encourager l'ordre constitutionnel des pays membres de l'UA.

Concernant l'interconnexion de l'Afrique, il a souligné l'importance des investissements qui ont été réalisés en termes d'infrastructures dans chacun des pays de la région, ce qui, selon le ministre, démontre un effort vers cet objectif.

Il a également évoqué les accords régionaux qui contribuent à cette interconnexion, notamment les corridors de transport et le partenariat énergétique, qui doivent être appliqués, ainsi que tous les instruments juridiques signés.

Les îles Comores, officiellement appelées République fédérale islamique des Comores, ou Union des Comores, dont la capitale et plus grande ville est Moroni, sont un archipel formé de trois îles dans l'océan Indien.

Les pays les plus proches sont Madagascar (au sud-est), les îles Seychelles (au nord) et le Mozambique (à l'est).