Angola: La Baie de Moçâmedes avec conditions pour le commerce international

Moçâmedes (Angola) — Le projet de développement intégré de la Baie de Moçâmedes, dans la province de Namibe, dont l'achèvement est prévu au dernier trimestre de 2025, aura les conditions nécessaires pour réaliser le commerce international et renforcer le potentiel de la région sud de l'Angola.

Cette déclaration a été faite par le gouverneur provincial par intérim de Namibe, Abel Kapitango, lors du 1er Forum sur « La chaîne de valeur du Port de Namibe, qui a eu lieu du 24 au 25 de ce mois, à l'occasion du 70e anniversaire de la société portuaire, célébré vendredi.

Selon le gouvernant, le projet, qui comprend la construction d'un terminal à conteneurs moderne et d'un nouveau port minier, ainsi que la connexion multimodale avec le chemin de fer de Moçâmedes, stimulera le développement de la région, avec des coûts plus compétitifs qu'actuellement.

«Nous aurons créé toutes les conditions pour la pleine utilisation de la Baie de Moçâmedes, avec son exploration durable et le flux de potentiel vers le secteur minéral et industriel du fer, de l'or, du marbre, du granit, des pierres précieuses et des terres rares, de la pêche et de l'agro-élevage », a-t-il souligné.

En plus de ce potentiel, Abel Kapitango a dit que le Gouvernorat envisage le développement du secteur des services pour soutenir toute la chaîne logistique impliquée, avec ces activités génératrices de revenus et créatrices d'emplois ayant un impact sur la diversification des exportations et l'augmentation de la capacité de générer des devises.

Il a ajouté que la nouvelle infrastructure portuaire est également capable de participer à la promotion du tourisme, notamment en augmentant la fréquence des escales des navires de croisière, dont les passagers pourront profiter et promouvoir tout ce que la région a à offrir aux visiteurs.

Le responsable a également indiqué que l'industrie touristique se consolidait lorsque des expériences uniques étaient offertes aux visiteurs, soulignant que les quatre provinces de la région sud du pays possédaient un patrimoine historique et culturel, comme le soleil et la mer, la biodiversité du désert, les beautés naturelles de Huíla, Cunene et Cuando Cubango, avec leurs parcs nationaux emblématiques de Bicuar, Mupa et Luengue-Luiana, qui ravissent tous les touristes.

Sous le thème « Chaîne de valeur du Port de Namibe », le 1er Forum sur « Chaîne de valeur du Port de Namibe » visait à identifier les atouts économiques de la région, valoriser le portefeuille d'affaires et comprendre l'impact de l'activité et du développement du Corridor de Namibe, explorant les opportunités de croissance et l'intégration régionale.

Les participants à la réunion ont abordé des sujets tels que « Chaîne de valeur du Port de Namibe », « Infrastructures portuaires et logistiques », « Opportunités d'investissement de l'Hiterland » et « Mécanismes de financement de l'activité privée ».

L'événement a réuni des membres des Gouvernorats des provinces de Namíbe, Huíla, Cunene et Cuando Cubango, ainsi que des hommes d'affaires, des cadres supérieurs du ministère des Transports et de la société portuaire, entre autres personnes.