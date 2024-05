Afrique: Un colloque analyse le développement du continent

Addis — Abeba - Un colloque de haut niveau organisé dans le cadre des célébrations de la Journée de l'Afrique a conclu samedi à Dar-es-Salaam, en Tanzanie, que l'avenir du continent dépend du développement économique intégral et durable des pays africains respectifs.

L'Angola était représenté par une délégation conduite par son ambassadeur en Ethiopie et représentant permanent auprès de l'Union africaine et de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique (UNECA), Miguel César Domingos Bembe.

Commémorant le 20e anniversaire du Conseil de paix et de sécurité (CPS) de l'Union africaine, l'événement a également défendu l'autonomisation et l'intégration des jeunes, conformément aux idéaux panafricains.

Egalement inscrit dans les célébrations du « 25 mai », Journée de l'Afrique, le forum a considéré le dialogue et la consultation inclusive comme vecteurs de prévention, de gestion et de résolution pacifique des conflits en Afrique.

L'événement s'est déroulé en présence, entre autres personnalités, de la Cheffe de l'État tanzanienne et présidente par intérim du CPS de l'UA pour le mois de mai 2024, Samia Suluhu Hassan, et du président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat.

Tous deux ont réitéré leur condamnation des actes terroristes sur le continent et ont appelé à la nécessité d'accélérer la mise en oeuvre de la Déclaration de Malabo de 2022 sur le terrorisme et les changements anticonstitutionnels de gouvernement en Afrique, adoptée par la 16ème session extraordinaire de la Conférence des chefs d'État et de gouvernement, qui a eu lieu en Guinée Equatoriale.

L'événement a adopté la « Déclaration de Dar-es-Salaam » qui souligne la nécessité pour les États membres de l'UA de continuer à renforcer les institutions gouvernementales et d'accélérer les programmes de développement socio-économique, en s'attaquant de manière globale aux causes structurelles et instigatrices du conflit.

Elle a considéré qu'il était impératif de redoubler d'efforts dans le domaine des investissements dans les infrastructures, ainsi que la nécessité de répondre aux préoccupations légitimes de la population dans la promotion du lien entre paix, sécurité, stabilité et développement.

L'ordre du jour des travaux a débuté vendredi 24, avec un cours public sous le thème « La paix et la sécurité que nous voulons en Afrique », organisé à l'Université de Dar-es-Salaam.