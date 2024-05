Angola: Un gouvernant suggère davantage d'investissements dans l'enseignement technico-professionnel

Cuito (Angola) — Le ministre des Ressources minérales, Pétrole et Gaz, Diamantino Pedro Azevedo, a défendu, à Cuito, province de Bié, la nécessité d'investir davantage dans les écoles techniques et professionnelles, pour former des ingénieurs dans diverses spécialités.

Le gouvernant a fait ces déclarations à l'issue du IXe Conseil Consultatif du secteur, qui s'est terminé vendredi, dans la ville de Cuito.

Selon le ministre, l'idée est de garantir que la jeunesse angolaise assure 100 pour cent des usines de taille des différentes ressources minérales exploitées dans le pays.

"Nous allons donner la possibilité aux jeunes d'entrer dans le secteur de l'ingénierie, comme cela se fait à l'École Technique Professionnelle de l'Endiama, où plusieurs jeunes sont diplômés", a-t-il déclaré.

Il a mentionné qu'il y a déjà de bonnes indications, puisque la Sonangol parraine le Centre de Formation Technologique Intégrée (SINFOTEC) à Cabinda, tandis que la SODIAM et l'ENDIAMA s'engagent dans deux universités, l'une à Lunda Sul et l'autre à Cunene.

Diamantino Pedro Azevedo a assuré que d'autres projets pourraient voir le jour au fil du temps dans d'autres provinces du pays.

Il a profité de l'occasion pour créer l'Institut National du Pétrole (INP), à Cuanza Sul, car il s'agit d'une école de référence, où sont déjà diplômés plusieurs ingénieurs qui travaillent désormais dans le secteur.

Diamantino Azevedo a évoqué la possibilité de requalifier cette institution, étant donné que l'état des infrastructures a besoin d'être restauré, afin de continuer à former de bons techniciens pour le pays.

Concernant les projets et actions sociales des entreprises privées opérant dans le secteur, il a indiqué qu'actuellement, il existe des accords de formation, notamment en offrant des bourses aux jeunes Angolais, avec des pays comme la France et l'Allemagne.

Il a cité comme exemple un projet qui sera développé par TOTAL Energies, qui a mis à disposition, en Angola, une centaine de projets pour autant de jeunes micro-entrepreneurs.

Le bonus peut couvrir non seulement le secteur minier mais aussi d'autres liés à l'économie, à l'agriculture, au sport et à la culture.

La neuvième réunion du Conseil Consultatif du Ministère des Ressources Minérales, du Pétrole et du Gaz (MIREMPET) s'est déroulée sous le thème « Favoriser les chaînes de valeur des ressources minérales, du pétrole et du gaz pour la diversification économique et le développement durable ».

La rencontre a abordé des sujets tels que les principaux projets dans le secteur des ressources minérales pour la période 2024-2027, Principaux projets dans le secteur pétrolier et gazier pour la période 2024-2027 ; Présentation du catalogue des métiers du secteur pétrolier et gazier ; état des travaux relatifs au secteur minier et Présentation sur l'institut des projets industriels.

Y ont participé les secrétaires du Président de la République chargés du secteur productif et des affaires économiques, le secrétaire d'État chargé du pétrole et du gaz, les présidents des conseils d'administration et les directeurs généraux des institutions supervisées par le MIREMPET, les directeurs provinciaux et municipaux de Développement Économique Intégré, des responsables des sociétés exploratrices du secteur minier et pétrolier.