Congo-Kinshasa: Violences dans l'Est du pays - Julien Paluku recommande la construction d'un Etat basé sur une armée et une justice fortes

Pour sortir l'est de la RDC des conflits armés, Julien Paluku, qui intervenait comme expert en management des conflits armés, a proposé la construction d'un Etat basé sur une armée et une Police fortes, mais aussi l'administration et la justice. Il l'a dit vendredi 24 mai à Kinshasa au cours d'une conférence-débat organisée par le Fonds national des réparations des victimes de violences sexuelles liées aux conflits et des victimes des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité (FONAREV).

Cette conférence avait pour thème : violences extrêmes et conséquences sur la vie humaine dans l'Est de la RDC.

« Parmi les voies de sortie de crise, c'est la construction de l'Etat. Et l'Etat a ses éléments de puissance. C'est notamment son armée, sa police, sa justice et son administration. Ce sont des piliers majeurs dans la construction d'un Etat. Tant que nous n'avons pas construit les éléments fondamentaux de la puissance publique, tous les charognards viendront de partout et prendre ce qu'ils veulent dans notre pays », a recommandé Julien Paluku.

Il appelle, par ailleurs, le Gouvernement congolais, à saisir les Nations unies pour que soit déclaré le génocide en RDC, après des milliers des morts dans l'Est du Pays.