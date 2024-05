Madagascar: Les pêcheurs s'adaptent aux mers meurtrières à cause du changement climatique

Les communautés de pêcheurs du sud de Madagascar sont confrontées à des conditions de mer parfois mortelles en raison du changement climatique, mais, avec l'aide de l'Organisation internationale du travail (OIT), elles trouvent des moyens de s'adapter aux nouvelles circonstances auxquelles elles sont confrontées.

Cette grande île de l'océan Indien est l'une des plus pauvres d'Afrique, où la majorité de sa population vit de la terre ou de la mer.

Comme beaucoup d'autres pays de la région, Madagascar subit les effets du changement climatique.

Daniel Dickinson d'ONU Info s'est rendu dans le village de Mokala, dans la région d'Anosy, où il s'est entretenu avec le Président de l'association locale des pêcheurs, Gaston Imbola, et Valencia Assanaly, Coordonnatrice nationale du projet Eco-Langouste Sud de l'OIT.

Gaston Imbola : Il devient de plus en plus dangereux de pêcher dans ces eaux car les vents deviennent plus forts et la météo est moins prévisible. Des personnes sont mortes parce que leurs pirogues traditionnelles en bois ont chaviré dans l'océan. Il y a à peine une semaine, trois pêcheurs d'un autre village ont été secourus au large de nos côtes après avoir été en difficulté. Deux étaient extrêmement faibles.

Valencia Assanaly : Le changement climatique a un impact considérable sur la pêche dans cette région. Une augmentation de la température de la mer et une diminution des précipitations provoquent des vents plus forts, ce qui se traduit par de grosses vagues et des conditions de mer plus dangereuses pour les pêcheurs.

Gaston Imbola : Avant, on pouvait pêcher environ 20 jours par mois, mais avec des vents plus forts et plus difficiles, c'est maintenant entre 11 et 15. Je ne suis pas très attaché aux conditions mais parfois je prends des risques car j'ai besoin de nourrir ma famille.

Valencia Assanaly : À l'OIT, nous reconnaissons que les pêcheurs comme Gaston ont besoin de soutien. Nous les aidons donc à la fois à diversifier leurs sources de revenus, mais aussi à pêcher de manière plus sûre, ce qui implique une collaboration sur des systèmes numériques d'alerte précoce qui mettent en évidence les conditions de mer dangereuses.

Gaston Imbola : Autrefois, notre tradition était d'écouter le vent et d'observer la mer la veille du départ pour une partie de pêche. Mais désormais, on peut obtenir des informations détaillées sur la direction du vent et la taille des vagues en appelant un service d'information dédié aux pêcheurs. Cela nous aide à décider s'il est sûr ou non de pêcher. Donc ce matin, nous allons pêcher car il y a une alerte orange qui incite à la prudence, mais cet après-midi les conditions vont se dégrader et il y a une alerte rouge qui signifie qu'il est trop dangereux de sortir.

Valencia Assanaly : L'OIT a soutenu la numérisation du système d'alerte précoce afin que les pêcheurs puissent recevoir des informations par SMS. Nous apportons également une expertise sur la diversification des sources de revenus, notamment le renforcement des pratiques des secteurs de la pêche, autres que le homard, qui constitue actuellement la principale source de revenus de la communauté. Même si l'un de nos principaux objectifs est de renforcer la capacité, la rentabilité et la durabilité de la pêche au homard, nous reconnaissons que la diversification est importante car elle permet aux pêcheurs d'être plus résilients aux types de changements climatiques négatifs que nous observons.

Gaston Imbola : La saison du homard s'étend d'avril à décembre, ce qui coïncide avec des conditions météorologiques parmi les plus mauvaises en mer. Il y a 98 familles de pêcheurs dans ce village qui compte environ 800 habitants et ensemble, au cours de la dernière saison, nous avons pêché 10 tonnes en neuf mois. Le homard se vend à un bon prix, ce qui représente un gros avantage pour le village.

Valencia Assanaly : L'OIT aide également les pêcheurs à s'organiser pour qu'ils bénéficient d'un environnement de travail décent, qu'ils connaissent leurs droits et qu'ils garantissent, en tant que parties prenantes, qu'ils font partie de la chaîne de valeur du homard.

Gaston Imbola : Le plus gros marché pour notre homard est le Japon, où nous expédions des homards encore vivants. Les clients européens prennent la viande préparée. Je ne connais pas grand-chose au Japon, mais je suis fier que les Japonais achètent et apprécient notre produit et que mon petit village et mon pays soient reconnus à l'autre bout du monde comme producteur d'excellent homard.

L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) a également soutenu la communauté de pêcheurs du village de Mokala en leur fournissant des canoës en état de naviguer, des gilets de sauvetage, une formation à la sécurité en mer ainsi que des filets et des torches.