Cameroun: Le ministre Nganou Ndjoumessi prend le pouls de la base à Batcham

La place des fêtes de Batcham était inondée de monde ce 25 mai 2024. Ce beau monde réuni autour du Chef de la Délégation Permanente Départementale du Comité Central du RDPC pour les Bamboutos.

Ce sont les camarades, les militants et sympathisants du parti de la flamme le Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais (RDPC). C'est donc toute la Section RDPC Bamboutos-Sud dans ses composantes administratives et sociologiques notamment les groupements Bamougong, Batcham, Bangang et le Centre-Urbain logé à Batcham-ville avec 88 Sous-sections dont 43 à Bangang, 33 à Batcham, 09 à Bamougong et 03 dans le Centre-Urbain.

Un grand homme prépare la victoire de son Président National, le camarade Emmanuel NGANOU NDJOUMESSI sait bien le faire en conformité avec le discours d'ouverture et de politique générale du Président Paul BIYA lors du 1er Congrès ordinaire du RDPC à Yaoundé le 28 juin 1990, il dit : « Notre parti est fort, certes, mais il doit dès aujourd'hui se préparer à une éventuelle concurrence. Sachez donc vous y préparer, en défendant vos idéaux de paix, de liberté, de tolérance. Vos meilleures armes sont votre sincérité et votre foi dans l'idéal démocratique »

Cette rencontre qui vise à réchauffer, à évaluer la vie politique et à mettre en éveil toutes les couches de la base militante est un exercice qui a une vision futuriste. Le membre titulaire du comité central Emmanuel NGANOU NDJOUMESSI appelle tous ses camarades du parti à se préparer. La section Bamboutos Sud avec à sa tête le camarade M. FEUYEM Étienne Président de Section RDPC, Mme Mayouya Madeleine de l'OFRDPC et du Dr FOKOU Évariste de l'OJRDPC peut compter sur le dynamisme des élites politiques et la discipline constante du parti manifestée par les militants. Sous le regard du Préfet du département des Bamboutos, les élus locaux sénateurs, députés, conseillers régionaux et municipaux étaient présents à la place des fêtes de Batchm. Allant dans le même sens, les inscriptions sur les listes électorales sont fortement encouragées.

Les organes de base (Sous-section, Comités de base, cellules) des Sections Bamboutos Centre 1 (Mbouda), Bamboutos Centre II (Babadjou) et Bamboutos Nord (Galim) sont le chantier à parfaire du Chef de la Délégation Permanente Départementale du Comité Central du RDPC pour les Bamboutos et son équipe pour les échéances électorales à venir. Rendez-vous a été pris pour les prochaines semaines.