Congo-Kinshasa: PADRIR évalue les projets d'alevinage trois mois après leur mise en place au Maniema

Le Programme d'appui au développement rural inclusif et résilient (PADRIR) soutient 18 stations d'alevinage dans la ville de Kindu et les territoires de Kailo et Pangi, dans la province du Maniema. L'alevinage, qui consiste à repeupler les eaux douces en alevins pour la pêche ou la pisciculture, bénéficie de semences de clarias et de tilapia fournies par PADRIR.

Près de 100 jours après le lancement du projet, PADRIR et le Service national de développement de la pêche et de l'élevage (SENADEPA) ont visité ces stations pour évaluer l'évolution de la production. Le constat sur le terrain est satisfaisant : les clarias et tilapia se développent bien.

Cependant, les bénéficiaires ont exprimé des besoins supplémentaires pour assurer la réussite du projet. Ils ont demandé plus d'assistance, notamment en matériel de travail. Un bénéficiaire a déclaré : « Nous avons reçu les alevins de PADRIR, ce qui est pour nous un cadeau pour installer un projet durable. Pour pérenniser cette initiative, nous avons besoin de matériel et d'un protocole d'accord pour continuer nos activités. »

Paul, un autre bénéficiaire, a mentionné des difficultés pour nourrir les poissons, signalant que le stock d'aliments reçu est insuffisant : « Nous avons des difficultés avec les aliments, c'est insuffisant. » Pour compenser, ces pisciculteurs ajoutent des aliments locaux aux rations des alevins fournies par le projet.

En réponse à ces préoccupations, Modeste Maleshene, conseiller en charge de la programmation, du suivi et de l'évaluation chez PADRIR, a promis de résoudre ces problèmes rapidement. Il a annoncé la construction d'une écloserie à Kindu, qui permettra de produire des alevins et de fabriquer des aliments sur place : « Oui, c'est vrai ils ont raison. Nous prévoyons de construire une écloserie ici à Kindu, ce qui résoudra les problèmes d'accès aux alevins et d'alimentation, car elle sera associée à une provenderie. »