Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 27 Mai 2024

Niger: Lutte contre le terrorisme - Un exercice militaire « d’envergure » des armées du Sahel et du Togo

Un exercice militaire « d'envergure », regroupant les armées du Niger, du Mali, du Burkina Faso, du Tchad et du Togo est en cours depuis le début de la semaine dans l'ouest du Niger, proche du Mali, a annoncé dimanche le ministère nigérien de la Défense. Dans cette zone, où sévissent les groupes jihadistes, un « exercice national d'envergure est en cours au centre de formation des forces spéciales » à Tillia, depuis lundi, indique le ministère dans un communiqué. Cet exercice qui est le fruit d'un « partenariat militaire entre le Niger et des pays amis tels que le Mali, le Burkina Faso, le Togo et le Tchad », comprend « des manœuvres tactiques » et « des initiatives visant à renforcer les liens avec les populations locales », souligne le ministère. Il s'agit des premières manœuvres militaires conjointes du genre entre les cinq pays, tous confrontés à divers degrés à des violences jihadistes. Le Togo fait partie des pays ouest-africains ayant adopté un ton plus conciliant avec les régimes militaires arrivés au pouvoir par des coups d'Etat au Mali, au Burkina et au Niger. (Source : Afp)

Sénégal : Attaque armée à Léfakho - Huit malfaiteurs s’emparent de deux millions Fcfa dans un marché

Une attaque à main armée a eu lieu samedi 25 mai 2024 aux environs de 21 heures au village de Léfakho, situé dans la commune de Khossanto dans l'arrondissement de Sabodala (Département de Saraya), a-t-on appris.Les malfaiteurs, au nombre de huit et armés de kalachnikovs, ont fait irruption dans le marché du village, tirant en l'air pour intimider les habitants. Sur place, ils se sont emparés de la somme de deux millions Fcfa. Lors de leur retraite, ils ont tabassé un jeune orpailleur à l'aide d'objets contondants, causant des égratignures sur son bras gauche. Alertés, les éléments de la brigade de gendarmerie territoriale de Khossanto se sont déployés sur les lieux pour procéder aux constats d'usage et ouvrir une enquête. La sécurité a été renforcée avec l'arrivée annoncée de six ministres, dont celui des Mines, dans la zone.( Source :adakar.com)

Côte d’Ivoire : Examen du Bepc - Les épreuves écrites débutent ce lundi

Après plusieurs ajustements du calendrier scolaire dus notamment à la pandémie du Covid-19, la session 2024 marque le retour au calendrier normal des examens scolaires. Les épreuves écrites du Brevet d’études du premier cycle (Bepc) et le Test d’orientation en classe de seconde débutent ce lundi 27 pour s’achever le vendredi 31 mai 2024.Pour la présente session des examens à grand tirage, sur les 634 889 candidats, il y a plus de filles (324 956) que de garçons (309 933). Une particularité jamais constatée en Côte d’Ivoire. Le ministre de l’Education nationale et de l’Alphabétisation, Prof. Mariatou Koné, procédera au lancement de ces épreuves au lycée moderne de Cocody. Lequel lancement sera suivi d’une visite au lycée Sainte Marie de la même commune.A cette occasion, la première responsable de l’Education nationale passera deux messages fondamentaux : non à la fraude ; amélioration du taux de réussite.( Source : fratmat.info)

Rca : Maintien de la paix - Fin de mission pour l’unité d’aviation bangladaise à Bouar

Déployée à Bouar depuis le 6 juin 2023, la 4e unité d'aviation bangladaise (BANAVN-4) a conclu sa mission le 24 mai dernier. Les efforts remarquables, la discipline et le professionnalisme de cette unité au service de la paix en République centrafricaine ont été reconnus lors d'une cérémonie organisée en présence des autorités administratives et militaires locales, ainsi que du personnel civil, policier et militaire de la MINUSCA.L'Air Commodore Mohammad Sahidul Islam, Commandant de l’unité d'aviation bangladaise, a rappelé dans son discours que « conformément à son mandat, BANAVN-4 a été déployée à Bouar en soutien aux efforts de rétablissement de la paix en République centrafricaine ». Il a exprimé sa gratitude envers les autorités locales et les différentes entités de la Minusca, qui ont permis au contingent d’opérer et d’exécuter son mandat avec efficacité dans un environnement des plus exigeants. La médaille de l’Onu, adoptée en avril 2014, vise à récompenser le personnel en uniforme en reconnaissance des devoirs accomplis au service de la paix.(Source : abangui.com)

Mali: Gestion de la transition- Des opposants en exil à la junte forment un gouvernement

« L’Assemblée citoyenne de la transition civile a élu ce jour (samedi) les membres du gouvernement », indique un communiqué daté de Genève. Ainsi, le « gouvernement » créé par les opposants à la junte à l’extérieur est dirigé par un magistrat malien de renom : Mohamed Chérif Koné. Ancien premier avocat général près la Cour suprême du Mali, il a été radié de l’ordre des magistrats pour ses prises de position contre les militaires au pouvoir. Il porte désormais le titre de « Premier ministre » du gouvernement parallèle qui compte sept membres, dont deux femmes. Il cumule également la Défense et la Protection de la population, selon le communiqué. (Source : Sud Quotidien)

Tunisie : Gouvernement - Le président Kais Saied nomme un nouveau ministre de l’Intérieur

Le président tunisien Kais Saïd a nommé Khaled Nouri au ministère de l’Intérieur en remplacement de Kamel Feki, après une vague d’arrestations dans la société civile, a appris dimanche l’Acp des médias internationaux cité par Africanews.«Le président Kais Saied a décidé de nommer les nouveaux ministres de l’Intérieur et des Affaires sociales lors d’un remaniement ministériel surprise en Tunisie, après une vague d’arrestations dans la société civile faisant craindre un nouveau recul des libertés dans la jeune démocratie tunisienne », a rapporté la source.Kamel Madouri, un technocrate, sera le nouveau ministre des Affaires sociales à la place de Malek Zahi, qui avait aussi l’oreille du président. En outre, un poste de secrétaire d’Etat a été créé au ministère de l’Intérieur, chargé de la sécurité nationale et confié à Sofiene Ben Sadok. Un changement qui intervient alors que les arrestations d’avocats, militants de la société civile et journalistes s’enchaînent en Tunisie depuis le début du mois. (Source : Acp)

Rdc : Kinshasa – Le personnel soignant sensibilisé à la prise en charge des fistules obstétricales

Le personnel soignant de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo(Rdc), a été sensibilisé, samedi, à la prise en charge et à la prévention des fistules obstétricales, au cours d’une conférence organisée en marge de la journée internationale pour l’élimination de cette maladie, célébrée le 23 mai de chaque année. «Nous sensibilisons le personnel médical à la prévention, au diagnostic et à la prise en charge des fistules obstétricales (…) Les femmes ayant un problème de fistules ont plusieurs symptômes, notamment l’incapacité à contrôler les urines, les selles ou les flatulences, des écoulements d’urines à la marche, au lit, pendant le rire, à la toux ou pendant la miction », a déclaré K Dr Lucien Wasingya kasereka, chirurgien réparateur des fistules.( Source : Acp)