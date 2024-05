Ethiopie: La Russie continue de soutenir les objectifs de l'UA, déclare l'ambassadeur Terekhin

<strong>Addis Ababa — L'ambassadeur de Russie en Éthiopie, Evgeny Terekhin, a réaffirmé le soutien indéfectible de son pays aux objectifs et aux aspirations du continent africain.

Le 61e anniversaire de la Journée de l'Afrique, le 25 mai 1963, marquant la fondation de l'Organisation de l'unité africaine (OUA), devenue aujourd'hui l'Union africaine (UA), a été commémoré aujourd'hui dans les locaux du siège de l'UA à Addis-Abeba.

Dans un message transmis à cette occasion, l'ambassadeur Terekhin a souligné le partenariat de longue date entre la Russie et l'Afrique.

La Fédération de Russie partage et soutient les objectifs des États membres de l'Union africaine, inscrits dans son ambitieux programme de développement socio-économique "Agenda-2063", a-t-il déclaré.

L'ambassadeur a ajouté que la Russie participe activement à la fourniture d'un soutien global au continent, tant sur une base bilatérale que dans le cadre des mécanismes internationaux existants, et qu'elle est prête à contribuer par tous les moyens possibles au renforcement de la souveraineté des États africains et à la protection du principe de leur égalité souveraine.

La Russie, en tant que membre permanent du Conseil de sécurité des Nations unies, a toujours plaidé en faveur de l'élargissement de la représentation de l'Afrique au sein du Conseil, a-t-il fait remarquer. Cela "contribuerait non seulement à corriger l'injustice historique à l'égard du continent africain, mais aussi à adapter les Nations unies aux réalités modernes".

L'ambassadeur a également déclaré : "Aujourd'hui, l'Afrique est le continent le plus dynamique du monde : "L'Afrique est aujourd'hui la partie de notre planète qui connaît le développement le plus dynamique. Les Africains sont connus pour leur désir de coopération et de compréhension mutuelle. L'Afrique peut à juste titre être fière de ses merveilleuses traditions et de sa culture, de ses ressources naturelles et, surtout, des peuples qui l'habitent !

Il a souligné l'engagement de la Russie à renforcer son partenariat avec l'Union africaine et à soutenir les efforts du continent pour relever ses défis et réaliser ses aspirations au développement et à la prospérité.