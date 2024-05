Ile Maurice: Le MITD lance un programme de formation pour motards

Face à la montée alarmante du nombre d'accidents de moto, il devient de plus en plus crucial de doter les motards de connaissances et de compétences nécessaires pour rouler sur les routes en toute sécurité. C'est dans cette optique que le Professional Drivers Training Centre (PDTC) du Mauritius Institute of Training and Development (MITD) a lancé, jeudi, un nouveau programme de formation intitulé Motorcycle Rider Training.

Cette cérémonie de lancement, qui s'est tenue à Forest-Side, visait à sensibiliser le public à l'importance de la formation des motards. Elle a également servi de plateforme pour mettre en lumière le rôle essentiel que jouent des motards formés dans la réduction des accidents de la route et la sécurité de tous les usagers.

La formation, d'une durée de 52 heures, a pour objectif d'inculquer une culture de sécurité lors des interactions entre conducteurs, motards, véhicules et autres usagers de la route. Les participants seront formés à la conduite défensive afin d'éviter ou de réduire l'impact des collisions. Ils apprendront également à anticiper les actions des autres usagers et à observer les conditions de conduite prévalentes. Les techniques d'évitement des collisions seront enseignées, tout en promouvant une attitude de compréhension mutuelle, de courtoisie et de coopération sur la route.

Les principaux thèmes abordés lors de cette formation comprennent la démonstration de la maîtrise de la moto à basse et haute vitesse (formation sur piste), la conduite dans des conditions difficiles et le partage de la route avec les autres. Lors de son discours, le chairman du MITD, Harry Vydelingum, a souligné que le PDTC joue un rôle fondamental dans la formation professionnelle en conduite à Maurice. Depuis sa création en 1997, le centre a dispensé des formations en conduite professionnelle, en manutention de matériel, en équipements de terrassement et de levage. Au fil des ans, le MITD a offert des formations aux principaux secteurs de l'économie, que ce soit la construction, la production, le tourisme, le port franc et les secteurs pétroliers. Ce centre de formation propose également des cours de réhabilitation pour les conducteurs dont le permis a été suspendu ou annulé par les autorités et qui doivent suivre un cours de conduite avant de pouvoir le récupérer, y compris à Rodrigues.

75 % des diplômés du MITD employés

Par ailleurs, le MITD continue sa mission de formation technique. L'organisme gère 20 centres de formation à travers l'île, dont un à Rodrigues. Le MITD joue aussi le rôle de pourvoyeur de certification par rapport aux formations publiques et privées. Les employeurs sollicitent l'institution pour élaborer des programmes de formation taillés sur mesure et parfaitement adaptés à leurs besoins spécifiques. Ces formations permettent aux employés de mettre immédiatement en pratique leurs nouvelles compétences, ce qui améliore leur efficacité au travail. Des collaborations privilégiées ont été établies avec environ 350 employeurs engagés dans divers secteurs de l'économie. Selon une étude de suivi des diplômés du MITD, environ 75 % des anciens étudiants trouvent un emploi six mois après l'obtention de leur diplôme, tandis que 22 % poursuivent des cours de niveau supérieur. «Il est pratiquement impossible de trouver un travailleur qualifié sur le marché, c'est pourquoi de nombreuses entreprises embauchent de la main-d'oeuvre étrangère», souligne le directeur du MITD, Sayadaly Maudarbocus.

Le MITD s'occupe des stagiaires à différents niveaux d'éducation. La première entrée est pour ceux ayant trois ans de scolarité secondaire et qui peuvent accéder au niveau de certificat national 3. À partir de là, ils peuvent progresser vers des niveaux supérieurs. Ceux ayant réussi le School Certificate peuvent accéder aux niveaux de certificat national 4 ou 5. Les détenteurs du Higher School Certificate sont éligibles pour les cours menant aux diplômes. Le MITD propose également le certificat national de niveau 2 avec le programme Bright Up pour les élèves. Quelques 1 130 élèves se sont inscrits au programme en février et selon le directeur Maudarbocus, ce programme porte ses fruits. «Nous avons introduit le sport et d'autres activités parascolaires dans le programme et nous constatons une très bonne réponse des élèves. Ce sont des jeunes qui ont besoin d'une attention particulière. Au début, certains étaient difficiles à gérer et s'absentaient souvent des cours, mais après trois mois, nous voyons un changement d'attitude car ils sont plus intéressés», a-t-il ajouté.

Recrutement et création de l'ITET: le mitd se veut rassurant

Lors de sa récente assemblée générale, la MITD Employees Union avait exprimé des critiques sévères sur les pratiques de recrutement au poste d'assistant manager dans les centres de formation, dénonçant des irrégularités et des mauvaises pratiques. Les préoccupations des employés se sont intensifiées avec l'annonce de la création de l'Institute of Technical Education and Training (ITET), suscitant des craintes quant à l'avenir des opportunités de promotion au sein du MITD.

La création de l'ITET entraînera le détachement de cinq centres de formation majeurs du MITD pour les intégrer au nouvel institut. Sollicités, Harry Videlingum et Sayadaly Maudarbocus insistent sur la transparence et la rigueur des processus de recrutement et de nomination dans l'institution. Selon eux, chaque poste suit un schéma de service précis et le conseil d'administration se base strictement sur les qualifications des candidats. Le processus de sélection, disent-ils, comporte plusieurs étapes : une première sélection est effectuée, puis la liste des candidats potentiels est transmise au directeur des ressources humaines, au directeur de l'institut et enfin au conseil d'administration. Un panel est alors constitué pour évaluer les candidats. Le MITD affirme qu'il n'y a jamais eu de plaintes officielles concernant les recrutements et souligne la présence d'un officier du ministère du Travail au conseil d'administration pour garantir l'équité.

Concernant l'ITET, les responsables du MITD affirment que le ministère du Travail a donné l'assurance qu'aucun employé ne sera licencié. L'institut a également soumis une demande de fonds additionnels dans le cadre du Budget 2024-2025 pour créer de nouveaux centres de formation, permettant ainsi de nouvelles opportunités pour les employés. «Cela ne signifie pas que ceux qui choisissent de ne pas intégrer l'ITET n'auront pas d'opportunités. Personne ne perdra son emploi», a rassuré la direction.