Gabon: La nouvelle compagnie aérienne nationale devrait lancer ses premiers vols commerciaux en juin

L'annonce a été faite cette semaine par le ministre des Transports dans la presse gabonaise. Le président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, avait, durant son discours de Nouvel An, annoncé la création d'une nouvelle compagnie nationale, alors que la dernière, Gabon Airlines, avait été mis en liquidation il y a plus de dix ans. Fly Gabon, c'est son nom, a commencé à acquérir des avions et ses premiers vols sont donc imminents.

Le retour dans les airs de la compagnie nationale gabonaise serait une question de semaines. En tout cas, selon le ministre des Transports, les deux premiers avions achetés par Fly Gabon sont encore dans le Sud-ouest de la France, au siège de l'entreprise ATR, propriétaire des appareils.

Leur révision, l'établissement des assurances et des titres de propriété sont en cours. Les certificats de navigabilité sont attendus dans quelques jours, tout comme l'ouverture du siège de la holding gérant le secteur aérien gabonais, sous tutelle du ministère de l'Économie.

Des aéroports désaffectés en rénovation

L'achat de deux ATR, un neuf et l'autre en service depuis cinq ans, avait suscité la polémique. Certains avaient pointé des modèles anciens, à hélice, mal adaptés. Dieudonné Loït Ndinga Moudouma a répondu qu'ils étaient parfaits pour les premières lignes nationales et sous régionales attendues, avant la montée en puissance progressive de la compagnie à l'international. Dans ce cas, le leasing d'avions plus gros comme des Airbus ou des Boeing sont pressentis.

Dans le même temps, plusieurs aéroports désaffectés comme à Port-Gentil et Makokou sont en rénovation pour accueillir les futurs aéronefs. « Aucune province ne sera délaissée », a promis le ministre qui s'est aussi engagé à faire baisser le prix des billets. Des pistes sont étudiées comme une subvention du carburant et la révision de certaines taxes aéroportuaires.

L'envol de Fly Gabon est très attendu, notamment pour désenclaver l'intérieur du territoire, pénalisé par la mauvaise qualité des routes.