Cote d'Ivoire: 'Maman' - Une comédie romantique d'Owel Brown sur les écrans ce vendredi

La grande avant-première du film « Maman » a été dévoilée avec éclat et passion le 22 mai 2024, au cinéma Majestic Prima d'Abidjan-Marcory. Cette comédie romantique, d'une durée de 1h30 mn, a captivé le public. Dès ce vendredi, ce long métrage émouvant du réalisateur Owel Brown sera diffusé sur les écrans du Canal+, grâce à une initiative du groupe Canal+ visant à promouvoir le cinéma ivoirien et à mettre en lumière ses talents exceptionnels.

Ce film hommage aux femmes, selon le réalisateur est une fresque sociale, traitée comme un véritable conte de Noël. Dans sa trame, cet long métrage raconte les difficultés d'une mère célibataire, son courage, son combat, et sa résilience face à une société africaine en pleine mutation, où Rachel doit se faire une place et préparer l'avenir de ses enfants. « Ce film est un hommage aux femmes. Qu'elles soient défavorisées ou aisées, leur lutte reste toujours la recherche d'un lendemain meilleur pour elles et pour leur famille », assure Owel Brown.

L'émotion était palpable parmi les spectateurs, qui ont suivi avec un mélange de joie et de larmes l'histoire poignante de Rachel Diby et de sa famille. Owel Brown, le réalisateur du film « Maman », nous plonge dans l'univers de Rachel, une femme courageuse d'une quarantaine d'années. Veuve depuis trois mois, Rachel se bat pour subvenir aux besoins de ses trois enfants, de sa nièce et du bébé de celle-ci, dans un quotidien difficile marqué par la cherté de la vie en ville. Employée comme femme de ménage dans un grand hôtel de la capitale, Rachel complète ses revenus en vendant des fruits aux passants devant sa maison.

À l'approche de Noël, Rachel redouble d'efforts pour apporter un peu de magie à ses enfants et à sa nièce, confiée par sa soeur restée au village. Malgré les épreuves, elle trouve du réconfort et de l'aide auprès du meilleur ami de son défunt mari, un docker luttant contre ses propres démons. Sa présence dévouée est un pilier pour la famille.

Mais la vie de Rachel prend une tournure inattendue avec l'arrivée d'un autre homme. Charmant, élégant, sensible et riche, il chamboule tout sur son passage, y compris le coeur de Rachel, créant une dynamique nouvelle et pleine de promesses.

Assy Anderson, directeur commercial de Canal+ et représentant du directeur général de Canal+ Côte d'Ivoire, Aziz Diallo, s'est réjoui de cette réalisation qui non seulement contribue au développement du cinéma ivoirien, mais aussi à la promotion des acteurs locaux.

Il est important de souligner que « Maman » est une production conjointe de Icoast Movie, de Gohou Production et de Canal+ International, une collaboration qui promet de faire rayonner le talent ivoirien au-delà des frontières.