Afrique de l'Ouest: Des transporteurs soulagés de pouvoir passer par le Nord du Nigeria pour atteindre le Niger

Le 21 mai 2024, Béninois et Nigérians ont trouvé un accord pour ouvrir un poste de frontière permettant aux marchandises qui arrivent dans le port de Cotonou de transiter ensuite jusqu'au Niger par cette route via le nord du Nigeria. « Ça va soulager les transporteurs et les conducteurs béninois », souligne un de leurs représentants. Près de neuf mois après le coup d'État au Niger, la frontière avec le Bénin reste en effet fermée.

Porto-Novo a, pour sa part, interdit le 23 mai le trafic fluvial vers son voisin nigérien. Tout cela pénalise notamment le commerce transfrontalier.

La semaine précédente, le gouvernement béninois a cependant trouvé un accord avec un autre voisin, le Nigeria, pour que ses transporteurs puissent emprunter un corridor via le nord du pays, jusqu'au Niger.

Béninois et Nigérians ont en effet trouvé un terrain d'entente le 21 mai 2024 pour ouvrir le poste de frontière de Segbana. De quoi permettre, par exemple, aux marchandises qui arrivent dans le port de Cotonou de transiter ensuite par cette route via le nord du Nigeria, jusqu'au Niger.

D'après Abdoulaye Ibrahim, président du Patronat des entreprises de transport du Bénin (Petrans), contacté par Justine Fontaine, des camions ont commencé à emprunter ce corridor vendredi 24 mai : « Ça va soulager les transporteurs et les conducteurs béninois. »

Depuis le coup d'État à Niamey du 26 juillet 2023, les transporteurs béninois devaient passer par le Togo et le Burkina Faso pour apporter les marchandises jusqu'au Niger. Avec cette nouvelle route, ils gagnent plus de 600 kilomètres, d'après Abdoulaye Ibrahim. Les trajets seront moins risqués et devraient coûter moins cher : « On gagne, par rapport à l'état des véhicules, par rapport à la consommation, le gasoil, par rapport à la tracasserie, etc. »

Cette route plus courte pourrait ainsi aider à faire baisser un peu les prix des marchandises importées au Niger via le port de Cotonou.

Le Niger est dirigé depuis juillet 2023 par un régime militaire avec à sa tête le général Abdourahamane Tiani, qui a renversé le président élu Mohamed Bazoum.