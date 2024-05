Cote d'Ivoire: Protection côtière de la zone Port-Bouët/Grand-Bassam - Les Pays-Bas offrent 650 millions de FCfa

Le ministre des Finances et du Budget, Adama Coulibaly et la ministre du Commerce extérieur et de la Coopération du Royaume des Pays-Bas, Liesje Schreinemacher, ont signé une convention de don le 23 mai, à l'immeuble Sciam, au Plateau.

Le Royaume des Pays-Bas va accompagner financièrement la Côte d'Ivoire dans la réalisation d'une étude de faisabilité portant sur le projet de protection côtière dans la zone de Port-Bouët/Grand-Bassam.

Le ministre des Finances et du Budget, Adama Coulibaly et la ministre du Commerce extérieur et de la Coopération du Royaume des Pays-Bas, Liesje Schreinemacher, ont signé, à cet effet, une convention de don le jeudi, à l'immeuble Sciam, au Plateau. Le montant du don est d'un million d'euros soit 650 millions de F Cfa.

Le ministre ivoirien des Finances et du Budget a souligné à cette occasion que ce don permettra de financer des études qui devront déboucher sur un projet dont le coût s'élève à 60 millions d'euros, soit 39 milliards de F Cfa.

« La Côte d'Ivoire est en train de bâtir une stratégie pour atténuer les effets du changement climatique. Ainsi, au mois d'octobre 2023, nous avons signé un accord-cadre pour 300 millions d'euros soit 195 722 292 000 F Cfa, avec l'institution de financement hollandais Invest international. C'est dans ce cadre que s'inscrit cette convention que nous venons de signer ce jour. D'autres concours sous forme de dons sont prévus dans les prochains mois », a-t-il expliqué. Avant d'exprimer sa reconnaissance aux Pays-Bas pour l'intérêt porté à la Côte d'Ivoire.

Pour sa part, la ministre des Pays-Bas a indiqué que ce don s'inscrit dans le cadre de la résolution des défis environnementaux et de l'atteinte des objectifs de la convention-cadre des Nations unies sur le changement climatique dont la Côte d'Ivoire est partie prenante.

Elle a également déclaré que son pays a une grande expérience de la protection côtière. « C'est un des nombreux secteurs dans lesquels nous pouvons collaborer avec la Côte d'Ivoire », a-t-elle assuré.