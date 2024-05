Tunisie: Colloque scientifique sur « Ibn Khaldoun et la dimension universelle de la Muqaddima »

TUNIS — Un colloque scientifique sur « Ibn Khaldoun et la dimension universelle de la Muqaddima » a été organisé, samedi, à Dar Lasram, dans la Medina de Tunis, par le Comité de soutien pour l'inscription de la Muqaddima dans le registre de « La Mémoire du Monde ».

Des universitaires et des chercheurs tunisiens et étrangers, notamment des membres du Comité présidé par l'historien Abdelhamid Largueche, ont pris part au colloque. Ils ont à l'unanimité souligné l'importance de l'oeuvre de Ibn Khaldoun tout en le qualifiant du père de la sociologie, en témoigne l'impact universel de "La Muqaddima".

Largueche a souligné qu'il s'agit de "la première activité scientifique du Comité depuis sa création et ses premières démarches auprès de l'UNESCO." L'historien a annoncé que les interventions émanant ce colloque seront compilées dans un livre qui sera soumis à l'Unesco. Le contenu du dossier de candidature "dépend notamment des manuscrits d'Ibn Khaldoun qui logent dans de nombreuses bibliothèques à travers le monde", a-t-il dit.

Selon ce chercheur, La Muqaddima est une oeuvre universelle « car elle était à l'origine de l'émergence d'une nouvelle science celle de la Sociologie humaine et que nous utilisons aujourd'hui pour comprendre le monde ».

Pour sa part, Ghazi Gharairi, ancien ambassadeur de Tunisie auprès de l'UNESCO, a évoqué les conditions de nomination des dossiers au Registre mémoire du Monde et le contenu du dossier à présenter à l'Unesco.

La Muqaddima est un héritage universel qui mériterait d'être inscrit sur la liste du Registre de la Mémoire du monde a estimé le diplomate, tout en rappelant l'inscription, en 2017, de l'expérience tunisienne de l'abolition de l'esclavage de 1841 à 1846" au registre « Mémoire du monde» de l'Unesco.

Il est à rappeler aussi l'inscription sur le même registre des documents relatifs à la Course et les relations internationale de la Régence de Tunis aux 18e et 19 siècles, en 2011, et du Fonds musical dans les archives du baron Rodolphe d'Erlanger (1910-1932), en 2023.

Le Français Gabriel Martinez-Gros, professeur émérite d'histoire de l'Islam médiéval à l'université de Nanterre, a parlé de l'oeuvre d'un érudit habité par les questions de son époque. La Muqaddima est un héritage universel car elle est la première étude anthropologique analytique du comportement humain et englobe de larges dimensions de la vie humaine tant sur le plan social que politique et culturel, a estimé ce spécialiste de la civilisation andalouse et auteur de plusieurs ouvrages sur Ibn Khaldoun.

L'objectif de ce colloque était d'approfondir notre connaissance de l'oeuvre multidimensionnelle, enseignée et traduite dans plusieurs langues, de cet érudit et scientifique tunisien et largement connue chez les élites de son époque et celles de nos jours.

Le comité a également organisé une exposition documentaire dédiée à la vie et l'oeuvre d'Ibn Khaldoun qui s'intitule "Al Muqaddima d'Ibn Khaldun, une oeuvre universelle". Le vernissage a lieu samedi soir, au Musée de la ville de Tunis, Palais Kheireddine.

Un appel a été récemment lancé par le collectif qui « propose l'inscription conjointe de la Muqaddima sur le registre de la 'Mémoire du Monde' par tous les partenaires du Monde qui conservent ses manuscrits, qui les ont traduites, diffusées ou simplement valorisées par un travail critique ou analytique comme patrimoine en partage pour toute l'humanité ».

Ibn Khaldoun (27 mai 1332-17 mars 1406), de son nom complet Abderrahman Ibn Khaldoun al-Hadrami, est un philosophe, historien, économiste et sociologue arabe natif de Tunis, à l'époque des Hafsides. Son oeuvre colossale est une référence en matière de philosophie, d'histoire et de littérature.

Ibn Khaldoun a passé la majeure partie de sa vie dans la maison familiale à la Médina de Tunis, à la rue Tourbet el Bey, et a étudié à l'école du quartier à, Masjed el Qoba, puis à la grande Mosquée Zitouna. Cet érudit descendant d'une grande famille andalouse a vécu près de 25 ans en Egypte où il est mort à l'âge de 74 ans.

"La Muqaddima" ou les "Prolégomènes à l'Histoire Universelle" est l'un des ouvrages les plus importants d'Ibn Khaldoun, considéré comme étant le précurseur de la sociologie. Elle écrite en 1377 sur quatre ans au cours de ses multiples voyages entre la Tunisie, l'Algérie, le Maroc et l'Egypte et plusieurs copies ont été offertes aux émirs de ces pays.

Selon les historiens, les thèmes abordés sont parfaitement ordonnés avec une introduction et six grands chapitres (abwab) qui se subdivisent à leur tour en plusieurs sections avec des sources écrites grecques, byzantines, et musulmanes. Elle est considérée comme une oeuvre indépendante à caractère encyclopédique englobant l'ensemble des connaissances du XIVe siècle dont la géographie, la philosophie, l'histoire, l'économie, la sociologie, la politique, l'urbanisme, la médecine, et même le développement durable.