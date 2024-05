Ile Maurice: Leptospirose et business - Les dératiseurs sourient

Depuis le 11 janvier, 38 cas de leptospirose et six décès ont été enregistrés. Au 23 mai, il y avait cinq cas actifs. Le ministère de la Santé mène donc une campagne de sensibilisation en collaboration avec les parties concernées, note le conseil des ministres du vendredi 24 mai.

Le public, quant à lui, prend des précautions, ce qui se traduit par une hausse des ventes de poison pour rats et du recours aux services d'extermination. La leptospirose est une maladie bactérienne transmise par l'urine d'un animal porteur, souvent les rats. Un moyen de l'éviter est de lutter contre ce rongeur qui vit caché dans des lieux obscurs, mais proches des habitations.

Ce n'est que récemment que le public prête une attention accrue aux rats, observe Anjayla Chengapen, operations manager de Skyzi Pest Control Solutions. Ces animaux porteurs de bactéries et de maladies ont toujours été présents, mais avec la situation sanitaire actuelle, les gens sont devenus plus inquiets et prennent des mesures préventives et d'extermination.

Ainsi, la demande de services antiparasitaires est en hausse. «Lorsque les gens repèrent des rats dans leur cour ou leur maison, ils cherchent à prévenir toute infestation potentielle. Cela se traduit par un intérêt accru pour les services de contrôle et leurs recommandations. Il faut noter que les rongeurs ne sont pas nécessairement associés aux environnements sales. Parfois, même des lieux propres, voisins de terrains en friche, peuvent attirer les rats. Par conséquent, tout le monde est exposé à ce problème.»

Lorsqu'un client signale un problème de rats, les professionnels procèdent d'abord à une inspection approfondie pour identifier la source du problème. Cela peut être dû à divers facteurs, tels que les habitudes du voisinage, la présence de déchets non couverts ou encombrants. En effet, pour garantir l'efficacité des traitements, il ne suffit pas d'effectuer des opérations de lutte antiparasitaire mais il est également nécessaire que la personne soit responsabilisée.

Il est essentiel, par exemple, de s'assurer qu'il n'y ait pas de points d'entrée ou de cachette pour les rongeurs comme des trous ou fissures dans les murs, de conserver les aliments dans des endroits fermés et d'éviter de les laisser à l'air libre, même ceux des animaux, et de veiller à ce que les poubelles soient couvertes pour éviter d'attirer ce rongeur nuisible. Le nettoyage et le rangement régulier de sa cour et de son jardin sont primordiaux.

La tendance est également à la hausse du côté d'Easy Pest Control Services. L'entreprise propose une gamme de produits et des services de prévention et d'extermination des rats. Il y a un service one-off, idéal pour ceux qui ne souhaitent qu'un traitement. Des appâts pour rats sont placés dans la maison, tandis qu'un répulsif est utilisé pour les dissuader de pénétrer dans la maison et la cour. Il y a ensuite des contrats mensuels.

Des boîtes d'appâts accessibles uniquement par les rats, garantissant ainsi la sécurité des animaux de compagnie tels que les chiens ou les chats. Les rats qui consomment l'appât meurent et n'émettent pas d'odeur désagréable. Il y a toute une gamme de produits, pièges et raticides, pour ceux qui préfèrent gérer le problème eux-mêmes. La vente observe également une augmentation.

Toutefois, les raticides doivent être utilisés avec précaution. «La demande pour nos services a considérablement augmenté avec la préoccupation croissante liée à la leptospirose. Nous recevons dix à quinze appels supplémentaires par jour, principalement de particuliers. Notre service est accessible à tous.» Des solutions préventives sont aussi demandées par ceux qui souhaitent éviter les problèmes de rat avant qu'ils ne surviennent.

Les boutiques en ligne s'activent également dans cette lutte contre les rats. Weshop.mu propose un répulsif électrique à ultrasons, qui doit être installé verticalement à une distance de 80 à 120 centimètres du sol. Le point d'installation doit être éloigné des tapis ou des rideaux car le tissu absorbe les ultrasons et diminue l'effet de répulsion sur les rats.

Nitin Gowreesunkur, directeur de Weshop.mu, explique que ce n'est pas dangereux pour les enfants ou les animaux domestiques. Il observe que même s'il offre une promotion - buy one get one free - dans la situation actuelle, il n'a pas encore remarqué une hausse de la demande. À ce jour, la demande tourne autour de six unités par jour.

Symptômes et Traitements

◗ Qu'est-ce que la leptospirose ?

La leptospirose est une infection bactérienne causée par des bactéries du genre Leptospira. Elle est souvent transmise à l'homme par l'urine d'animaux infectés, notamment les rats. La bactérie pénètre dans le corps humain par des coupures ou abrasions sur la peau, ou par les muqueuses des yeux, du nez ou de la bouche, souvent après un contact avec de l'eau contaminée. Les symptômes de la leptospirose peuvent varier d'une personne à l'autre et sont souvent similaires à ceux d'autres maladies, ce qui peut rendre le diagnostic difficile.

Les symptômes courants incluent :

Fièvre élevée

Frissons Maux de tête sévères

Douleurs musculaires

Vomissements Diarrhée

Rougeur des yeux

Dans les cas graves, la leptospirose peut entraîner des complications telles que des lésions hépatiques (jaunisse), une insuffisance rénale, des méningites ou des hémorragies pulmonaires. Ces formes sévères de la maladie peuvent être fatales si elles ne sont pas traitées rapidement. Le traitement de la leptospirose dépend de la gravité des symptômes. Pour les formes légères de la maladie, des antibiotiques tels que la doxycycline ou l'amoxicilline peuvent être prescrits. Dans les cas plus graves, une hospitalisation peut être nécessaire pour administrer des antibiotiques par voie intraveineuse, ainsi que pour traiter les complications.

La prévention de la leptospirose passe par plusieurs mesures : Éviter le contact avec de l'eau potentiellement contaminée, surtout après des inondations ou dans des zones où la leptospirose est endémique. Porter des vêtements de protection et des chaussures fermées si vous devez entrer en contact avec de l'eau ou des sols potentiellement contaminés.

Contrôler les populations de rats et maintenir une bonne hygiène autour des habitations, notamment en couvrant les poubelles et en évitant de laisser des aliments à l'air libre. Consulter un médecin rapidement si vous présentez des symptômes de la leptospirose, surtout après un contact avec de l'eau contaminée ou des animaux susceptibles de porter la bactérie.

La leptospirose est une maladie sérieuse mais évitable. En prenant des précautions appropriées et en cherchant un traitement médical rapide, il est possible de réduire les risques de complications graves.

Les punaises de lit volent aussi la vedette

Angela Chengapen attire l'attention sur les punaises. Elle fait comprendre qu'il n'y a pas que les rats qui sont un problème actuellement mais aussi les punaises de lit, qui causent beaucoup de dégâts dans les écoles, maisons et autres établissements. «Avec la leptospirose qui domine l'actualité, ce problème est mis de côté. Mais les punaises font aussi des ravages.»