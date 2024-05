Cote d'Ivoire: Démarche qualité - Des chefs d'entreprises instruits sur les fondements de la satisfaction client

Des professionnels et chefs d'entreprises issus des secteurs publiques et privées, notamment des impôts, du trésor et de la comptabilité publique, de l'électricité, de l'éducation nationale, de la santé, du tourisme et de l'hôtellerie et de l'agrobusiness étaient réunis, le 16 mai, à Cocody.

À l'initiative de la Fondation Côte d'Ivoire qualité (Fciq) et du Groupe Esie, cette 3e session de formation avait pour thème « Stratégies d'amélioration de la satisfaction client par la démarche qualité ».

Selon le formateur Abo Alain, président directeur général du groupe Esie, cette rencontre a pour objectif d'amener les apprenants à connaître la démarche qualité et leur permettre de maîtriser les stratégies d'amélioration de la satisfaction client. Au cours des trois modules développés par le formateur, les participants ont été instruits sur les fondements de la satisfaction client et de la démarche qualité, les stratégies de gestion de la satisfaction client, par une approche qualité et comment mettre en pratique la gestion de la satisfaction client par la démarche qualité dans leur service et au sein de leur entreprise.

Se félicitant de cette initiative, le colonel Déli Gueu Michel, directeur exécutif de la Fciq, a annoncé quelques projets de sa Fondation, conformément à la mise en oeuvre de sa politique qualité. Il a donc encouragé les participants dont certains sont membres de la Fciq à sensibiliser de nouvelles personnes sur les missions de la Fondation et à mettre à profit les connaissances acquises, afin d'impacter significativement leurs entreprises personnelles et les structures dans lesquelles ils exercent. À l'issue de la formation, les participants ont reçu des diplômes de participation.