Congo-Brazzaville: Et le moment des examens d'Etat...

Le moment tant attendu par les élèves, les parents et les éducateurs est bien là. C'est ce mois de juin qui arrive dans quelques jours, mois au cours duquel plusieurs examens d'Etat se dérouleront sur toute l'étendue du territoire national en commençant par le Certificat d'études primaires et élémentaires, suivi du baccalauréat et enfin le Brevet d'études du premier cycle vers le début de la deuxième semaine du mois de juillet.

Alors qu'observons-nous présentement ? Des malintentionnés, autrement dit des vendeurs d'illusions, sillonnent des écoles et des ménages pour développer des discours mielleux en cherchant à les persuader par la présentation des pseudo- sujets, semble-t-il, qui vont arriver. Un leurre car, ces sujets « fabriqués » de toute sorte ne sont jamais arrivés et ils ne le seront jamais. Ils le font dans le seul but de soutirer de l'argent auprès des parents et des écoles qui acceptent ce genre de jeu, puisque ces faux sujets sont vendus.

Ne dit-on pas que « le flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute » ? C'est bien lors de leurs échanges avec les parents des candidats ou avec des établissements scolaires que ces oiseaux de mauvais augure sortiront toute sorte de sujets dans n'importe quelle discipline, avec des en-têtes bien scannés qui répondent à la similarité de ce qui pourrait prévenir de telle ou telle direction des examens. Ce sont de bons « plagiâtes » et « calculateurs ».

Des candidats et parents ne devraient même pas leur ouvrir des portes. Ils sont très malins et peuvent facilement les pousser à accepter toutes leurs propositions mensongères. Ce sont des bons arnaqueurs. Oui, si hier certains parents et écoles ont regretté d'avoir tendu des oreilles à ces vendeurs d'illusions, aujourd'hui l'opinion est très sensibilisée pour que leur sale besogne soit vouée au fiasco. Mais attention, et comme ils sont capables de tout, ils peuvent changer de stratégie pour les endormir.

Et pourtant, parents, candidats et établissements scolaires savent pertinemment que l'admission aux examens d'Etat est le résultat d'un travail scolaire régulier et bien suivi durant les huit mois et demi de la scolarité. Ainsi donc, aucun sujet d'examen ne sortira de ces méchantes personnes qui blanchissent des nuits pour élaborer des tableaux frauduleux de toute sorte.

Certains vendeurs de ces faux sujets vont encore plus loin en développant un autre discours, à savoir ils ont tous les moyens pour faire composer des faux candidats à la place des vrais, moyennant de l'argent. Ils se disent travailler en symbiose avec certains cyber-cafés afin que parallèlement, ils sortent de manière frauduleuse tous les codes et numéros matricules attribués aux candidats. Quelle manière d'aller à l'encontre des lois et règlements qui encadrent et régissent nos examens !

Fermons tous nos portes à ces vendeurs d'illusions à la veille des examens d'Etat car, ils sont bien là autour de nous. Ils guettent des candidats, des parents et écoles pour leur faire accepter des fausses épreuves afin de leur soutirer de l'argent.

A bon entendeur, salut !