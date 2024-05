Comores: Le FMI conclut un accord au niveau des services sur la deuxième revue de la facilité élargie de crédit avec l'Union des Comores

document

Les communiqués de presse de fin de mission comprennent des déclarations des équipes des services du FMI qui transmettent les conclusions préliminaires après une visite dans un pays. Les opinions exprimées dans cette déclaration sont celles des services du FMI et ne représentent pas nécessairement celles du Conseil d'administration du FMI. Sur la base des conclusions préliminaires de cette mission, les services prépareront un rapport qui, sous réserve de l'approbation de la direction, sera présenté au Conseil d'administration du FMI pour examen et décision.

Washington DC: Une équipe du Fonds monétaire international (FMI), dirigée par Mme Suchanan Tambunlertchai, a tenu des réunions à Moroni du 24 avril au 7 mai pour discuter des progrès réalisés en matière de politiques et de réformes économiques et financières dans le contexte de la deuxième revue du programme de la Facilité Élargie de Crédit (FEC) de 4 ans. L'accord au niveau des services est soumis à l'approbation de la direction et du Conseil d'administration du FMI. L'achèvement de la revue mettra à la disposition des Comores 3,56 millions de DTS (environ 4,7 millions de dollars), ce qui portera le total des décaissements au titre de l'accord à environ 14,1 millions de dollars.

Aujourd'hui, Mme Tambunlertchai a fait la déclaration suivante :

« Les performances du programme soutenu par la FEC ont été généralement bonnes. Quatre des cinq critères de réalisation quantitatifs à fin décembre 2023 ont été respectés. Le plafond d'accumulation de nouveaux arriérés extérieurs a été dépassé en raison de retards dans le remboursement de la dette, mettant en évidence les faiblesses de la capacité de gestion des liquidités. Les autorités s'efforcent d'assurer l'apurement de tous ces arriérés extérieurs avant la réunion du Conseil d'administration prévue en juin. Les progrès en matière de réformes structurelles budgétaires ont été louables. Dans le cadre du programme FEC, les autorités ont atteint les repères structurels pour élargir l'assiette fiscale en 2023, publier la loi de finances approuvée pour 2024 et améliorer l'efficacité de l'administration fiscale en interconnectant les bases de données des douanes et des autorités fiscales. Cependant, cinq repères structurels n'ont pas été atteints à temps, dont deux réformes clés liées à la restructuration de la banque postale et à la création de la Chambre anti-corruption (CAC). Malgré les retards, qui reflètent en partie des contraintes de capacité et des défis organisationnels, les autorités ont continué à progresser pour garantir que les repères structurels manqués soient achevés. La sélection des membres de la CAC s'est achevée le 23 mai.

« L'activité économique a rebondi en 2023 comme prévu, avec une croissance du PIB réel estimée à environ 3 %, reflétant les projets d'investissement public en cours et le renforcement du pouvoir d'achat des ménages dans un contexte de baisse de l'inflation (une moyenne annuelle de 8,5 % contre 12,4 % en 2022). En 2024, la croissance du PIB réel devrait atteindre 3,5 %, grâce à la poursuite des projets d'infrastructure, notamment l'hôpital El Maarouf, l'hôtel Galawa, ainsi que la construction et l'entretien des routes. L'inflation moyenne en 2024 devrait baisser à 3,3 %. Le déficit du compte courant s'est creusé en 2023, parallèlement au rebond de la croissance. Le secteur extérieur reste stable, avec une accumulation continue de réserves fin 2023. Sur le plan budgétaire, des réformes ciblées de l'administration des recettes et de la gestion des finances publiques ont amélioré le recouvrement des recettes, contribuant ainsi à stabiliser le déficit primaire intérieur à environ 2 % du PIB en 2023. Les efforts d'assainissement budgétaire devraient se poursuivre cette année, le déficit primaire intérieur étant projeté à 1,4 % du PIB. Même si les vulnérabilités du secteur financier persistent, le niveau des PNP s'est stabilisé et les autorités poursuivent leurs efforts pour renforcer les cadres de surveillance et de réglementation.

« Les vulnérabilités liées au climat constituent une menace pour les gains économiques. Les fortes pluies récentes ont été catastrophiques et pourraient mettre à rude épreuve des ressources déjà limitées. Les autorités sont encouragées à collaborer avec des partenaires internationaux pour mobiliser un soutien en faveur des investissements dans l'adaptation au climat. De bonnes performances dans le cadre de la FEC préserveront la stabilité macroéconomique, créeront des tampons budgétaires et renforceront la résilience tout en catalysant un soutien financier supplémentaire pour répondre aux importants besoins de financement du pays. À cette fin, les autorités ont réaffirmé leur ferme engagement en faveur des réformes soutenues par le programme FEC.

« L'équipe du FMI remercie les autorités et les autres homologues pour leur excellente coopération, ainsi que pour les discussions franches et constructives. »