Afrique: AIMES Afrique à l'oral à Lomé annonce les couleurs de ses 20 ans d'existence

L'Assemblée mondiale de la Santé, c'est du 27 au 31 Mai 2024 au siège de l'OMS (Organisation Mondiale de la Santé) à Genève en Suisse. Dédiée au domaine de la Santé de par ses différentes actions et stratégies, l'ONG AIMES AFRIQUE sera bel et bien de la partie, et ceci ensemble avec sa chaine de télévision, SOS Docteur TV.

Pour faire de ce rendez-vous une réussite et obtenir l'adhésion des hommes de médias, surtout des partenaires privilégiés des initiatives de cette ONG fondée par Dr Serge Michel Kodom, et qui ne rate aucune occasion pour faire ses preuves, les responsables étaient à l'oral ce Vendredi 24 Mai 2024. Ce fut à la faveur d'une conférence de presse à multiples dimensions.

De dimensions, il en était question au cours de cette rencontre dans la mesure où, diverses annonces importantes ont été faites ; les unes relatives au bilan d'activités 2023 de AIMES AFRIQUE, les autres aux fortes convictions de l'ONG quant aux efforts à consentir pour l'accès aux soins de santé par les populations en général et surtout celles du monde paysan, aux nouveaux caps franchis ceux des 20 ans d'existence révolus dès Janvier 2025, et surtout l'admission au Conseil d'Administration de CDC Africa, instance de l'UA inscrite dans la prévention des maladies, et enfin, la participation de AIMES AFRIQUE et de son bras média, SOS Docteur TV, à l'Assemblée Mondiale de la Santé.

Admission au CDC Africa, pour quels impacts ?

Pour cette admission, a expliqué le président fondateur de AIMES AFRIQUE, ceci est une « satisfaction morale d'avoir eu la vision », celle de penser dès la création, non pas seulement à la santé des populations togolaises, mais à la santé pour tous partout en Afrique. De cette reconnaissance, AIMES AFRIQUE et ses responsables entendent tirer « plus de motivations à défendre encore plus leurs convictions », et de jouer pleinement son rôle de première ONG admise au Conseil d'Administration de CDC Africa. Il s'agira pour AIMES AFRIQUE, plus que jamais engagée aux côtés des populations paysannes, à travers ses différentes opérations chirurgicales gratuites et autres projets en faveur du développement communautaire, en terme de posture au sein de cette instance de décision de CDC Africa, de « suggérer quelques bonnes idées, faire des propositions, influencer davantage et enfin susciter des vocations », a expliqué Dr Kodom.

Pour rappel, avant CDC Africa, l'ONG AIMES AFRIQUE a déjà fait ses preuves, en siégeant au Conseil Economique et social de l'UA, où elle a d'ailleurs présidé une des commissions.

Positionnement de AIMES AFRIQUE et SOS Docteur TV à Genève

De positionnement, il en sera bel et bien question à Genève au cours de l'Assemblée mondiale de la Santé. Aux côtés des grands décideurs en matière de santé dans le monde, l'ONG AIMES AFRIQUE ne manquera pas de se faire entendre et de se positionner. Des arguments avancés ce jour par le premier responsable, ayant déjà avancé ses pions au travers d'un « Appel sur le droit à la santé des paysans », bien enregistré près de l'OMS, AIMES AFRIQUE a bien droit à prendre place à la table de discussions autour du thème principal de cette Assemblée, « Tous pour la santé, et la santé pour tous ». Convaincue de cet que « la santé doit être une question essentielle », l'ONG aura à prendre part entre autres aux travaux de l'Assemblée mondiale mais aussi aux activités en marge, dont des échanges sur l'équité en matière de santé, la participation à la rencontre des ministres de l'espace francophone. Quant à sa télévision, SOS Docteur TV, accréditée pour la couverture des travaux de l'Assemblée et des différentes activités énoncées, elle aura à tendre le micro et braquer ses projecteurs et caméras sur les acteurs les plus importants du monde de la santé (Ministres, Professeurs en médecine, Docteurs, politiques et autres participants ».

20 bougies de AIMES AFRIQUE, c'est pour bientôt !

Le thème des festivités qui démarrent en Janvier 2025 est dévoilé. « Réduction des inégalités des paysans face aux enjeux sécuritaires et climatiques », c'est autour de ce thème que s'organiseront les différentes activités au programme de ces festivités, à en croire Dr Kodom. Il a profité de l'occasion pour convier les hommes de médias à s'investir à leurs côtés contre les inégalités d'accès aux soins de santé dont sont victimes le monde paysan et à s'engager pour l'équité dans les soins.

Droit à la santé, et mécanismes

Pour AIMES AFRIQUE, le droit à la santé, se veut un grand chantier qui a besoin de la contribution de tous. Et soutient son président fondateur, il y a lieu de reconnaitre les efforts consentis mais de proposer également des résolutions constructives pour faire bouger les lignes, au grand bonheur des paysans et de toute personne qui a besoin de meilleurs soins de santé. D'avis que ce défi ne saurait être relevé seul, il a annoncé au cours de cette conférence de presse, le lancement lors du séjour de Genève que d'un réseau de 1000 OSC (Organisation de la société civile). Des informations portées à la presse, il ce réseau devra compter des organisations qui oeuvrent dans le domaine de la santé et sur bien d'autres qui influent sur la santé des paysans. Ces facteurs vont de l'économie au social en passant par l'éducation, environnement et comportements sains, services, genres, culture et race.

Entre autres mécanismes, il y a celui d'élaboration de documents et de démarches devant permettre d' « attirer l'attention des autorités sur le fait qu'il y a encore beaucoup à faire pour les paysans ».

Pour rappel, créée en Janvier 2005, AIMES AFRIQUE a à son actif, des dizaines d'opérations chirurgicales gratuites aux populations, des actions hors du Togo, au Bénin, au Mali..., et des milliers de patients soulagés de leurs maux, des centaines de personnes y compris des praticiens de la santé moderne et tradi-praticiens formés et sensibilisés, et plusieurs projets en matière de développement communautaires conduits.